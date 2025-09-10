Un nuovo, solido asse per la crescita e l’innovazione delle imprese italiane. Si è svolto a Bologna l’evento di presentazione dell’Accordo quadriennale siglato in gennaio tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, un programma congiunto che mette a disposizione 200 miliardi di euro a livello nazionale fino al 2028. L’obiettivo è supportare la ripartenza del sistema produttivo e sfruttare le opportunità offerte da Transizione 5.0 e Intelligenza Artificiale (I.A.), integrando le risorse già stanziate dalla banca per il PNRR.

15 miliardi per l’Emilia-Romagna, motore dell’export

Focus particolare sull’Emilia-Romagna, regione a elevata vocazione esportatrice, che riceverà 15 miliardi di euro dal fondo totale. La presentazione, tenutasi nella sede di Confindustria Emilia-Romagna, ha visto protagoniste Annalisa Sassi, Presidente di Confindustria Emilia-Romagna, e Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. Sono state illustrate le peculiarità delle nuove misure, pensate per incentivare nuovi insediamenti produttivi, l’ampliamento e l’ammodernamento di quelli esistenti, e sostenere la crescita economica e l’attrattività del territorio.

Accordo storico tra due partner strategici

Questo protocollo consolida una collaborazione di successo che dura dal 2009. Negli ultimi quindici anni, la partnership ha erogato 450 miliardi di euro di credito al sistema produttivo italiano, contribuendo a un’evoluzione del rapporto tra banche e imprese, soprattutto Pmi, la struttura portante del Made in Italy nel mondo. Grazie a iniziative congiunte, incluse quelle supportate da garanzie governative, sono state sostenute decine di migliaia di aziende.

Le novità: dall’Aerospazio all’Abitare Sostenibile

Le nuove misure si concentrano su diversi ambiti strategici:

Investimenti in modelli produttivi avanzati , con enfasi su Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita.

, con enfasi su Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita. Accelerazione della transizione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0 e l’economia circolare.

in linea con il Piano Transizione 5.0 e l’economia circolare. Supporto a ricerca e innovazione , favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e Pmi ad alto contenuto tecnologico.

, favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e Pmi ad alto contenuto tecnologico. Il piano “Abitare Sostenibile”, per attrarre talenti nell’industria italiana.

Le dichiarazioni delle protagoniste

Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo: “Grazie all’accordo con Confindustria mettiamo a disposizione delle imprese regionali 15 miliardi di euro, sui 200 complessivi a livello nazionale, per dare forza al tessuto produttivo e accelerare gli investimenti. Il sistema economico dell’Emilia-Romagna è caratterizzato da imprese molto dinamiche, con un’elevata propensione all’export, che rappresentano una componente essenziale delle filiere e dei distretti industriali del Paese. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività offrendo soluzioni di finanziamento dedicate per incentivare nuovi investimenti sostenibili e crescita sui mercati esteri”.

Annalisa Sassi, Presidente di Confindustria Emilia-Romagna: “Oggi le nostre imprese hanno di fronte un contesto globale di costante incertezza, in cui si stanno formando nuove alleanze e intese commerciali a livello mondiale. Questo nuovo assetto avrà un impatto notevole sull’economia e sui sistemi produttivi dell’Emilia-Romagna, fortemente vocati all’innovazione e all’export. Per questo è fondamentale sostenere le imprese per il rilancio degli investimenti con strumenti come l’accordo con Intesa Sanpaolo, per puntare su settori e tecnologie strategiche e valorizzare le nostre filiere”.