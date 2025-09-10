Si respira un evidente disagio all’interno dell’amministrazione comunale di centrodestra che guida Sansepolcro, dopo la controversia esplosa sui social da una manifestazione tenutasi sabato scorso, con protagonista il generale Roberto Vannacci. In una foto, il generale ha tracciato la lettera X, simbolo che ormai identifica la sua adesione alla X Mas, accompagnata da una frase di forte impatto: «È l’unica flottiglia in cui mi riconosco», un paragone diretto e provocatorio con la “flotilla” umanitaria per Gaza.

La vicenda assume particolare rilievo considerando che Sansepolcro è una città insignita della Medaglia d’Argento al Valor Civile per l’insurrezione contro l’occupazione nazista avvenuta nell’inverno del 1944.

Alla manifestazione erano presenti il sindaco Fabrizio Innocenti, esponente civico senza un chiaro legame politico, il suo vice Riccardo Marzi, affiliato alla Lega e vicino a Vannacci, e il presidente del Consiglio comunale Antonello Antonelli, anch’egli leghista ma appartenente a una corrente diversa. Marzi ha specificato: «Quel gesto – il riferimento alla X – il generale l’ha compiuto quando la manifestazione si era già conclusa e lui si intratteneva con i suoi simpatizzanti. Nessuno di noi rappresentanti del Comune era ancora nella sala del Consiglio comunale, che tra l’altro era piena di persone».

Il vicesindaco, che partecipa anche all’associazione “Mondo al contrario” legata a Vannacci, ha aggiunto: «Ritengo che una sede istituzionale come quella non fosse il contesto più adeguato per un’espressione di questo genere, anche se il generale ha sempre chiarito di riferirsi alla Marina precedente all’8 settembre e non al reparto della RSI. Tuttavia, pur riconoscendo che occasioni più appropriate sarebbero state possibili, credo che il Partito Democratico abbia strumentalizzato la situazione per mascherare il successo popolare della manifestazione a Sansepolcro».

Su questa linea si muove anche Antonello Antonelli, che, pur essendo iscritto alla Lega, vanta anche la tessera dell’ANPI e in passato è stato consigliere comunale del PCI. Egli ha moderato il dibattito versione serale della manifestazione e, dopo essersene allontanato, ha dichiarato: «È arrivato il momento di chiudere questa pagina».

Contesto storico e politico della città

Sansepolcro rappresenta un importante simbolo della resistenza antifascista in Italia, essendo uno dei pochi comuni italiani ad aver ricevuto la Medaglia d’Argento al Valor Civile per il suo ruolo attivo nella lotta contro l’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo riconoscimento testimonia la decisa opposizione della comunità locale contro le forze fasciste e naziste, sottolineando un clima di coraggio e solidarietà civile.

L’amministrazione comunale, oggi guidata da una coalizione di centrodestra, deve fare i conti con questi valori storici, che rappresentano un patrimonio simbolico molto sentito da parte degli abitanti e delle istituzioni locali. Di conseguenza, ogni gesto o manifestazione che richiami simboli o temi storici controversi viene attentamente valutata per non compromettere tale eredità.

Implicazioni politiche e reazioni

La manifestazione con la presenza del generale Vannacci ha suscitato non solo discussioni politiche, ma anche un acceso dibattito civile. I riferimenti alla X Mas rappresentano di fatto un richiamo a un’unità militare della Repubblica Sociale Italiana, un simbolo estremamente divisivo in un contesto come quello di Sansepolcro, dove la memoria della Resistenza è radicata e celebrata.

Le reazioni provenienti da diverse forze politiche sottolineano la necessità di mantenere un equilibrio tra la libertà di espressione e il rispetto delle sedi istituzionali, specialmente in città con una forte tradizione antifascista. La strumentalizzazione politica del tema rimane un problema ricorrente che rischia di oscurare i veri significati e valori legati a queste celebrazioni.

Il confronto tra esponenti della stessa amministrazione mette in luce la complessità delle dinamiche interne, dove storie politiche e culture personali diverse si confrontano con il passato e le aspettative della comunità.