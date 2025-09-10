Italo ha nuovamente accompagnato attori, registi e professionisti del settore cinematografico alla Mostra del Cinema di Venezia, confermando il suo ruolo di partner del grande cinema italiano. I viaggi, all’insegna del comfort e dell’alta velocità, sono stati resi possibili grazie ai 24 collegamenti giornalieri da Roma Termini, trasformando il tragitto in un’esperienza di stile e di classe, in linea con la tradizione del cinema italiano.

I protagonisti a bordo dei treni

Molti i volti noti che hanno scelto di viaggiare con Italo, inclusi i cast di opere molto attese. Tra questi, il cast di “La valle dei sorrisi”, con gli attori Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano e il regista Paolo Strippoli. Per la fiction “Portobello” sulla vita di Enzo Tortora, hanno viaggiato con Italo Fabrizio Giufini, Fausto Russo Alesi e, ancora, Romana Maggiora Vergano. Non da meno, per il legal drama “L’isola di Andrea”, il regista Antonio Capuano e gli interpreti Teresa Saponangelo e Andrea Migliucci sono stati ospiti a bordo dei treni Italo.

A questi si sono aggiunti numerosi altri talenti, tra cui Claudia Gerini, Dino Abbreschi, Paolo Genovese, Paola Minaccioni, Roberto Ciufoli e molti altri, che si sono goduti un momento di relax nelle lounge dedicate ai soci Italo Club.

Oltre il cinema: sostenibilità e solidarietà

Oltre al sostegno al mondo del cinema, l’edizione 2025 ha visto una nuova e importante collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Italo ha supportato il progetto “Sport, Salute e Inclusione – Italia”, un’iniziativa che promuove uno stile di vita sano e un futuro inclusivo per i giovani. A bordo dei treni e nelle lounge, volti noti come Eleonora Daniele, Michela Quattrociocche, Stefano Pantano e Giulia Calenda hanno partecipato attivamente al progetto.

Le Lounge Italo Club di Roma Termini e Venezia Santa Lucia sono state allestite come veri e propri set cinematografici, offrendo anche un’esperienza esclusiva grazie alla partnership con My Style Bags Milano, che ha fornito accessori da viaggio personalizzati agli ospiti.