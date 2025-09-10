Un’installazione artistica che utilizza l’intelligenza artificiale per reinventare la storia italiana. È questo il cuore di “ERIK KESSELS. UN’IMMAGINE”, la nuova mostra in scena alle Gallerie d’Italia – Torino, promossa da Intesa Sanpaolo. Dal prossimo 11 settembre al 7 ottobre, il pubblico potrà assistere a un’opera multimediale che attinge all’immenso Archivio Publifoto della banca, digitalizzando oltre 60 mila immagini e fondendole in un’unica, fluida fotografia in continuo movimento.

Quando la storia si fa arte digitale

L’artista olandese Erik Kessels trasforma un archivio storico in un magma organico multiforme. Le immagini di persone, eventi di cronaca e sport si compenetrano l’una nell’altra, creando un ritratto dell’Italia che non segue un percorso cronologico, ma si offre come un flusso visivo ininterrotto. L’opera è proiettata in gigantografia nella sala immersiva del museo, accompagnata da una colonna sonora originale creata dai musicisti elettronici Robin Rimbaud (Scanner) e Stefano Pilia.

Il ruolo dell’archivio e del museo oggi

Secondo Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia, il progetto conferma la visione della banca nel valorizzare il proprio patrimonio storico: “L’Archivio Publifoto è tra le prime ragioni delle Gallerie d’Italia di Piazza San Carlo ed è un grande laboratorio dove le fotografie sono oggetto costante di studio, restauro, digitalizzazione e presentazione al pubblico. Il progetto di Kessels, accompagnato da una musica originale, porta su un piano contemporaneo protagonisti e avvenimenti della storia del Paese. Nel momento in cui viene raccontato, attualizzato e condiviso, un Archivio offre una risposta alla domanda sul ruolo di un museo oggi, non solo nel conservare il passato, ma anche nell’intercettare e approfondire il presente.”

Visite guidate e approfondimenti

La mostra sarà anche l’occasione per scoprire da vicino l’Archivio Publifoto. Sono previste visite guidate gratuite che offriranno un’immersione nella storia dell’agenzia fotogiornalistica e nei suoi materiali, dai negativi alle stampe originali. Le visite si terranno l’11 settembre (ore 10.30 e 17.30), il 18 settembre (ore 18.00) e il 23 settembre (ore 10.30). La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le 16:00 del giorno precedente scrivendo a torino@gallerieditalia.com.