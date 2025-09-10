È imminente il decreto ministeriale che attiva il contributo per l’acquisto di elettrodomestici, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2025. Il bonus prevede un contributo fino a 100 euro per ciascun prodotto acquistato, che può arrivare a 200 euro nel caso di consumatori con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il beneficio è valido esclusivamente per elettrodomestici prodotti all’interno dell’Unione Europea e viene erogato solo se al momento dell’acquisto viene smaltito un apparecchio dello stesso tipo, caratterizzato da una classe energetica inferiore rispetto al nuovo prodotto.

Il decreto, elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce i criteri e le modalità per la concessione di questa agevolazione. Al momento è in fase di revisione da parte degli organi di controllo competenti e, una volta completate tutte le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come comunicato dal Dipartimento per il programma di governo.

Questa misura si inserisce nel contesto più ampio delle iniziative volte a promuovere il rinnovo degli elettrodomestici con modelli più efficienti, contribuendo così al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Inoltre, favorisce la circolazione di prodotti realizzati nel territorio europeo, sostenendo l’industria locale.