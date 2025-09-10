Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha sintetizzato le aspettative dei cittadini a un punto stampa presso l’istituzione comunitaria, poco prima del discorso sullo stato dell’Unione pronunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Secondo Metsola, le richieste provenienti dalla popolazione sono di facile comprensione e concrete: un lavoro stabile, un’abitazione sicura, condizioni di tutela della sicurezza personale e regole chiare e semplici.

L’attenzione si concentra inoltre sulla garanzia di pari opportunità e sulla certezza di poter vivere serenamente, oltre che su un rapporto più snello con la burocrazia che ostacola le imprese europee.

Roberta Metsola ha sottolineato l’importanza che l’Unione europea assuma un impegno deciso nel semplificare il quadro normativo, cercando di facilitare la quotidianità economica e sociale:

“Innanzitutto, vogliamo sapere in che modo l’Unione europea intende semplificare la vita alle nostre imprese riducendo la burocrazia e semplificando le regole.”

Ha poi ribadito la necessità di mantenere salda l’unità contro ogni tentativo di minacciare i valori fondamentali europei e di difendere la democrazia con coesione e determinazione.

Metsola ha evidenziato con forza l’impegno richiesto per il rafforzamento della sicurezza, anche attraverso l’incremento degli investimenti nella difesa, così da aumentare la preparazione e la capacità di risposta:

“I nostri cittadini vogliono che garantiamo un rafforzamento della nostra sicurezza aumentando la spesa per la difesa e assicurandoci di essere più preparati.”

Inoltre, si attendono segnali chiari di unità e coerenza europea davanti alle sfide internazionali, con una diplomazia ferma volta a sostenere la pace e la stabilità in aree di crisi come l’Ucraina o il Medio Oriente.

Roberta Metsola ha concluso affermando che queste istanze rappresentano le aspettative di tutto il Parlamento europeo e dei cittadini, assicurando che i dibattiti futuri saranno intensi e costruttivi:

“Questo è ciò che si aspetta il Parlamento europeo. Questo è ciò che i cittadini vogliono da noi, e posso assicurarvi che sarà un dibattito molto interessante e, senza dubbio, vivace.”