Le intense ondate di calore registrate a partire dall’inizio del secolo non sarebbero state possibili senza il significativo contributo in termini di emissioni da parte delle principali compagnie petrolifere. Secondo Greenpeace, queste aziende dovrebbero assumersi la responsabilità economica della crisi climatica che stanno alimentando, evitando di scaricare i costi sull’intera società.

La richiesta di Greenpeace si basa su uno studio condotto dall’Istituto ETH di Zurigo e pubblicato sulla rivista Nature, che evidenzia come le emissioni provenienti da 180 grandi imprese attive nei settori dei combustibili fossili e del cemento abbiano intensificato e reso molto più frequenti oltre 200 ondate di calore tra il 2000 e il 2023 a livello globale.

Federico Spadini, impegnato nella campagna Clima di Greenpeace Italia, ha dichiarato:

«Da tempo è chiaro che l’aumento delle ondate di calore è una conseguenza diretta della crisi climatica causata dall’uomo, ma ora siamo in grado di quantificare il ruolo e le responsabilità delle aziende più inquinanti, a partire proprio dalle società di combustibili fossili».

Spadini ha poi sottolineato la necessità di introdurre misure concrete per far sì che queste compagnie siano chiamate a rispondere dei danni climatici che stanno provocando, suggerendo l’adozione di strumenti quali sanzioni o forme di tassazione mirate, da promuovere attraverso l’intervento dei governi.

Il rapporto rappresenta un passo importante nel mettere in luce non solo l’impatto ambientale della crisi climatica, ma anche la dimensione economica e politica della responsabilità aziendale, aprendo la strada a politiche più efficaci di contrasto ai cambiamenti climatici.