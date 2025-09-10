Un treno merci partito da Anversa ha raggiunto il terminal di Segrate, a Milano, segnando l’avvio dei collegamenti tra FS Logistix e Lineas. L’iniziativa rientra in un accordo strategico che mira a potenziare il trasporto merci ferroviario tra Belgio e Italia, con l’obiettivo di offrire soluzioni logistiche più efficienti e sostenibili.

I dettagli dell’operazione

I nuovi collegamenti prevedono cinque viaggi a settimana tra le due città, sia in andata che in ritorno. Il servizio è gestito da Mercitalia Intermodal, parte del Gruppo FS, con la trazione fornita da Lineas, il più grande operatore privato nel settore del trasporto merci su rotaia in Europa.

Grazie a questa operazione, si stima che ogni anno saranno tolti dalle strade europee oltre 13.000 camion, con una riduzione delle emissioni di CO2 superiore a 46.000 tonnellate rispetto al trasporto su gomma. I treni trasporteranno diverse tipologie di merce e unità intermodali di varie dimensioni, con la possibilità di estendere la rete di distribuzione a livello nazionale, includendo terminal come quello di Pomezia.

L’espansione europea di FS Logistix

La partnership con Lineas rappresenta il primo passo dell’accordo che affida a FS Logistix la gestione del terminal ferroviario di Antwerp Mainhub, ad Anversa, e delle linee commerciali tra i due Paesi. Questo progetto rientra nel Piano Strategico 2025-2029 di FS Logistix, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza sul mercato europeo.

La collaborazione mira a migliorare la connettività tra i due Paesi e, in futuro, potrebbe espandersi anche ad altri mercati chiave in Francia, Germania e nell’Est Europa, consolidando il ruolo del gruppo FS nel settore logistico internazionale.