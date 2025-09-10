Da oggi in Italia, gli studenti universitari potranno usufruire di condizioni agevolate per accedere a un fondo pensione, anticipando così l’ingresso nei tradizionali sistemi previdenziali. Questa iniziativa è promossa dalla Fast Forward Foundation nell’ambito del progetto Uwelfare, in collaborazione con la società di gestione del risparmio Euregio Plus Sgr spa.

Uwelfare è un progetto sviluppato con l’obiettivo di semplificare e accelerare l’accesso alla previdenza complementare e a strumenti finanziari dedicati, migliorare l’offerta di servizi di assistenza primaria, nonché promuovere la partecipazione a programmi di prevenzione. Il fine è favorire il benessere a lungo termine delle nuove generazioni, in linea con l’impegno della Fondazione verso una trasformazione sostenibile e inclusiva dei sistemi di welfare.

Grazie a questa sperimentazione, gli studenti iscritti a corsi di laurea riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e coinvolti nel progetto potranno aderire senza costi di iscrizione né di gestione al fondo pensione aperto PensPlan Profi, istituito e gestito da Euregio Plus Sgr spa. A fronte di un versamento minimo di 10 euro mensili e con lo stato di regolare iscrizione agli studi, sarà riconosciuto un bonus aggiuntivo di 20 euro, finanziato da Fast Forward Foundation, che incrementerà la somma accumulata nel fondo. Tale bonus potrà essere ulteriormente ampliato in base a criteri di fragilità economica, disabilità motoria o cognitiva, partecipazione a attività di volontariato e coinvolgimento in iniziative formative promosse da Uwelfare.

L’esperimento, al momento riservato a un numero limitato di studenti, mira a testare l’efficacia del meccanismo di co-finanziamento in una prospettiva di impatto sociale, con l’intenzione di estendere il modello su scala nazionale. L’accesso a strumenti che tradizionalmente sono destinati al mondo del lavoro rappresenta una nuova opportunità di inclusione previdenziale per le generazioni più giovani.

Livia Piermattei, presidente di Fast Forward Foundation, ha dichiarato:

«Con Uwelfare vogliamo superare l’idea che la previdenza sia una scelta da rimandare al futuro e avviare una trasformazione sistemica che agisca sui comportamenti, facilitando l’accesso delle nuove generazioni a strumenti finora considerati esclusivi per il mondo del lavoro. Uniamo attività educative e strumenti concreti per accompagnare gli studenti nell’attivazione di misure di tutela sociale. In questo modo testiamo un modello che, se esteso, potrà costituire una leva efficace per affrontare le sfide della transizione demografica e rispondere alle nuove fragilità dei nostri sistemi di welfare.»

Sergio Lovecchio, Direttore di Euregio Plus Sgr spa, ha aggiunto:

«Promuovere la previdenza complementare tra i giovani rappresenta uno degli obiettivi principali del nostro Fondo Pensione, soprattutto in considerazione del basso livello di adesione registrato in Italia. Sensibilizzare e formare gli studenti universitari tramite l’educazione finanziaria, favorendo la conoscenza degli strumenti pensionistici, è la via più efficace per sottolineare l’importanza di un contributo anticipato e costante, necessario a ridurre il divario pensionistico futuro. Grazie al progetto Uwelfare di Fast Forward Foundation, la finanza diventa un alleato strategico per le politiche volte al benessere delle nuove generazioni.»

Il progetto Uwelfare vede la partecipazione di ulteriori partner: Habacus, incaricata della certificazione dell’idoneità degli studenti al fondo e al co-finanziamento; BankStation e CampusX, che si occupano delle attività di educazione finanziaria e del coinvolgimento degli studenti nelle residenze universitarie; infine, Triadi per la valutazione dell’impatto sociale dell’intera iniziativa.