ErreDue (EGM: RDUE) si aggiudica un’importante commessa per la fornitura di un elettrolizzatore da 1 MW destinato a un primario operatore nazionale nel settore della ceramica. Il valore dell’accordo ammonta a circa 1,4 milioni di euro e la consegna è prevista per aprile 2026. L’operazione segna un passo significativo nella transizione energetica del distretto ceramico emiliano.

Idrogeno verde per la decarbonizzazione industriale

Il sistema fornito da ErreDue, basato su tecnologia alcalina, è completamente containerizzato e integrato con un generatore di azoto e un trasformatore di medio-bassa tensione. Questa soluzione modulare e ad alta efficienza consentirà la produzione di circa 132 tonnellate di idrogeno verde all’anno. L’idrogeno verrà utilizzato in un forno industriale hydrogen-ready con una miscelazione fino al 50% con metano, permettendo di sostituire circa 500.000 m³ di gas naturale e di ridurre le emissioni di CO₂ di oltre 900 tonnellate annue.

Una partnership strategica nel settore hard-to-abate

Il progetto si inserisce nel piano strategico di decarbonizzazione del gruppo ceramico, noto a livello internazionale per la produzione di grandi lastre tecniche di alta gamma e l’adozione di tecnologie innovative come la ceramica 4D. Questa fornitura conferma il ruolo di ErreDue come partner chiave nei settori hard-to-abate, come quello ceramico, supportando i clienti nella realizzazione di progetti concreti di transizione energetica.

La dichiarazione dell’AD

“Siamo orgogliosi di essere parte di un progetto che segna un punto di svolta nella decarbonizzazione dell’industria ceramica italiana. La nostra tecnologia per la produzione di idrogeno verde rappresenta una soluzione concreta per settori ad alta intensità energetica, contribuendo a rendere possibile, oggi, quello che fino a pochi anni fa sembrava un obiettivo lontano, soprattutto per le aziende operanti nei settori hard-to-abate. Questo progetto dimostra che la transizione energetica è una sfida reale, ma realizzabile, quando si uniscono innovazione, competenze industriali e visione strategica.” ha dichiarato Francesca Barontini, CEO di ErreDue.