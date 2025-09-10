Le principali aziende dell’elettronica per la difesa di Giappone, Regno Unito e Italia hanno costituito un consorzio dedicato alla componente integrata di sensoristica e comunicazioni del GCAP – Global Combat Air Programme. L’iniziativa concretizza un’intesa annunciata a marzo 2023 al DSEI Japan e formalizzata con la firma dell’accordo consortile lo scorso agosto.

Il consorzio, denominato GCAP Electronics Evolution (G2E), riunisce Mitsubishi Electric per il Giappone, Leonardo UK per il Regno Unito e Leonardo con ELT Group per l’Italia. L’obiettivo è avviare la fase di progettazione e sviluppo del sistema ISANKE & ICS (Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects & Integrated Communications Systems), cuore tecnologico del programma GCAP.

Collaborazione strategica con Edgewing

Il consorzio opererà in vista di un contratto con Edgewing, la joint venture tra BAE Systems (UK), Leonardo (Italia) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Giappone), system integrator principale del velivolo GCAP.

Secondo i partner, “l’integrazione e l’utilizzo efficace dell’enorme quantità di informazioni disponibili nei futuri scenari operativi costituiranno un elemento distintivo della piattaforma GCAP rispetto alle generazioni precedenti di velivoli da combattimento”.

Supporto logistico e lungo termine

Oltre allo sviluppo del sistema, il consorzio fornirà anche il Through-Life Support Service (TLSS), servizio di supporto logistico integrato progettato per accompagnare il sistema per decenni.

Leadership e governance

La sede del team di leadership sarà a Reading, nel Regno Unito, in prossimità della GCAP International Government Organisation (GIGO) e di Edgewing. Questo garantirà una collaborazione stretta con i ministeri della Difesa dei tre Paesi e massima responsabilità a tutti i livelli, salvaguardando la libertà d’azione e di modifica di ciascun partner.

Obiettivi industriali e strategici

Il consorzio G2E punta a rafforzare la cooperazione trilaterale, valorizzando l’esperienza e le risorse di ciascun Paese. L’obiettivo dichiarato è accrescere la sicurezza in Europa e nell’area Asia-Pacifico e promuovere lo sviluppo economico e delle competenze industriali per i decenni a venire. I rappresentanti delle aziende sottolineano che la creazione del consorzio conferisce struttura commerciale concreta alla collaborazione, segnando un passo avanti a livello industriale e ribadendo l’impegno di lungo periodo nel programma GCAP.