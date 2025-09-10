Le retribuzioni previste dai contratti collettivi nel primo semestre del 2025 hanno registrato un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, se si considerano i dati al netto dell’inflazione, il potere d’acquisto risulta ancora inferiore di circa 9 punti percentuali rispetto ai livelli del 2019. Questo è quanto emerge dal Report sui salari recentemente diffuso dalla Cisl.

Nel dettaglio, l’inflazione registrata nel periodo di riferimento è stata del 17,4%, mentre l’aumento nominale dei salari si è attestato all’8,3%. Una lettura più positiva si ottiene prendendo in considerazione anche gli interventi fiscali messi in atto, che hanno contribuito a sostenere il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti.

Dopo l’implementazione delle misure fiscali, i redditi da lavoro dipendente evidenziano una crescita media del 14,5%. Analizzando le diverse fasce salariali, nell’area più bassa il reddito è aumentato del 14,5%, riducendo il divario rispetto all’inflazione residuo a soli 2,9 punti percentuali. Nell’area mediana l’incremento è stato del 14,9%, con un divario residuo di appena 0,5 punti, mentre nell’area alta la crescita è stata del 12%, lasciando un divario residuo più marcato di 5,4 punti.

Questi dati sottolineano come gli interventi fiscali abbiano mitigato parzialmente l’impatto dell’inflazione sui redditi da lavoro, soprattutto nelle fasce salariali medie e basse, ma resta ancora un ritardo significativo nel recupero del potere d’acquisto rispetto a periodi precedenti, in particolare al 2019.

La situazione evidenziata dal Report invita a riflettere sull’importanza di ulteriori politiche di sostegno al reddito per i lavoratori, nonché sulla necessità di monitorare costantemente l’effetto combinato di inflazione, crescita salariale e interventi fiscali per garantire una ripresa solida e sostenibile del potere d’acquisto.