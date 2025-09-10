Le tensioni tra la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, e l’assessora all’Urbanistica, Michela Tiboni, sembrano tutt’altro che risolte. Il dissenso nasce dalla decisione di Tiboni di non ridurre immediatamente le ore dedicate alla docenza universitaria per concentrarsi maggiormente sulla variante al Pgt, come richiesto dalla sindaca.

Ieri, in un’intervista al Giornale di Brescia, Tiboni ha annunciato che a fine anno presenterà all’Università una richiesta di riduzione degli impegni didattici, ma ha escluso categoricamente l’opzione di un anno sabbatico. Questa posizione rappresenta un punto cruciale nella vicenda, poiché resta da capire se questa riduzione sarà sufficiente a far desistere la sindaca dall’idea di sostituirla.

La nomina di un nuovo assessore non si presenta affatto semplice: sono pochi infatti i professionisti con una conoscenza approfondita delle problematiche urbanistiche della città. Vista la scadenza elettorale fissata tra due anni e mezzo, occorrerebbero diversi mesi al possibile sostituto per prendere confidenza e completare la quinta variante generale al Pgt.

Una possibile alternativa potrebbe venire dalla politica interna, dato che nei ranghi del Partito Democratico vi sono assessori e consiglieri che hanno seguito da vicino le ultime varianti urbanistiche, a partire dal 2016. Sul fronte amministrativo prevale tuttavia una certa cautela, con molti pronti a scommettere che la sindaca non procederà ad alcun cambio di delega.

Durante la riunione di Giunta di ieri mattina, Tiboni ha presentato il documento programmatico relativo alla quinta variante del Pgt. Tuttavia, diverse richieste sono arrivate affinché il documento fosse più dettagliato riguardo ai contenuti e alla strategia complessiva. Di conseguenza, il testo verrà ripresentato nella prossima seduta della Giunta.