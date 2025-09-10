Interpretando il sentimento condiviso dai cittadini di Brescia e dagli operatori del settore, chiediamo che un rappresentante di questa amministrazione assuma la responsabilità di chiarire pubblicamente cosa stia realmente accadendo all’interno della Giunta, oltre a illustrare le posizioni dei partiti e delle liste che la supportano.

Brescia Civica, formazione di opposizione in Loggia guidata dall’avvocato Massimiliano Battagliola (coadiuvato dai consiglieri Giovanni Viviani e Federico Sai), esprime una forte preoccupazione riguardo alle tensioni manifestatesi tra la sindaca e l’assessora all’Urbanistica, Michela Tiboni. Queste tensioni sono state riportate da alcune fonti e non sono state smentite ufficialmente.

Il capogruppo Battagliola, insieme al collega avvocato Paolo Botticini, sottolinea come nemmeno le dichiarazioni di esponenti del Partito Democratico suscitino rassicurazioni, poiché appaiono più volte come semplici tentativi di apporre una toppa piuttosto che di affrontare con decisione le problematiche reali.

I due rappresentanti elencano le molteplici criticità e urgenze che il settore urbanistica dovrebbe prioritariamente affrontare, ribadendo con fermezza che si tratta di questioni che la Giunta e il Consiglio comunale non possono più rinviare. Tra gli aspetti di maggiore rilievo indicano l’importanza della redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), l’attuazione dell’Agenda Urbana 2050 – il cui scopo rimane ancora per loro poco chiaro – e, non meno cruciale, la problematica abitativa, ormai divenuta un vero vulnus sociale con conseguenze umane e sociali estremamente preoccupanti.

Inoltre, citano altre tematiche ancora irrisolte come la gestione delle caserme dismesse e le complesse questioni relative alle ville nella zona di Maddalena. Sul tavolo si colloca anche la delicata situazione legata al futuro del nuovo dirigente del settore Urbanistica, Elena Todeschini, che avrebbe tentato un concorso per un incarico al Comune di Milano e con cui non risulterebbe intrattenere un rapporto particolarmente sereno.

L’associazione Brescia Civica ha espresso un giudizio netto sulle recenti tensioni politiche locali, sottolineando come ai cittadini bresciani interessino poco le controversie personali e politiche che stanno emergendo.

Secondo Brescia Civica, l’attenzione principale della popolazione rimane rivolta esclusivamente alla buona amministrazione della città.

Le priorità per il futuro di Brescia

La realtà locale appare desiderosa di stabilità e competenza nell’amministrazione pubblica, elementi essenziali per garantire lo sviluppo e il benessere della comunità.

Gli attacchi personali e le dispute politiche, che circolano nell’ambiente istituzionale, sembrano distogliere l’attenzione dalle vere esigenze dei cittadini.

In tale contesto, l’appello di Brescia Civica è chiaro: le dinamiche di potere non devono interferire con la gestione efficace della città.

L’importanza di una governance efficiente

Una guida politica solida è indispensabile per affrontare le sfide economiche, sociali e infrastrutturali che Brescia si trova ad affrontare. Il dialogo costruttivo tra le forze istituzionali deve prevalere sulle contrapposizioni.

In questo scenario, la cittadinanza richiede un impegno concreto volto a migliorare la qualità della vita e a promuovere iniziative di sviluppo sostenibile.

Il focus deve rimanere quindi sulle politiche di servizio e sulla trasparenza, elementi chiave per instaurare fiducia tra amministratori e cittadini.

Un appello alla responsabilità politica

Brescia Civica invita tutte le componenti politiche a superare le divisioni e a lavorare insieme per il bene comune, mantenendo come obiettivo primario una gestione della città efficiente e partecipativa.

In definitiva, è la qualità del governo locale che farà la differenza nel futuro prossimo di Brescia e non le contese che rischiano di dividerla e indebolirla.