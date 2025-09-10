Nei primi scambi, Piazza Affari mostra un avvio positivo, con un lieve incremento dello 0,2%. Tra i titoli a maggior capitalizzazione, spicca il rialzo di circa un punto percentuale di Prysmian, che si conferma il migliore nel segmento di apertura.
Mediobanca e Mps proseguono la loro crescita, salendo entrambi dello 0,7% dopo un’importante accelerazione registrata nella giornata precedente. Al contrario, Nexi subisce vendite significative, perdendo circa il 2% e attestandosi a 5,11 euro.
Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni si muove in leggero rialzo, posizionandosi intorno agli 82 punti base. Nel frattempo, il differenziale rispetto al rendimento del titolo francese rimane sostanzialmente stabile, oscillando intorno alla parità.
Il rendimento del Btp decennale si attesta al 3,463%, leggermente inferiore al 3,468% registrato dal corrispondente Oat francese, confermando quindi una performance favorevole del titolo italiano anche nei confronti di quello parigino, come già osservato nei giorni scorsi.