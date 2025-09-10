In Italia, i costi dei prodotti alimentari sono aumentati di quasi un terzo rispetto al 2019. Lo evidenzia l’Istat nella sua Nota sull’andamento dell’economia, pubblicata recentemente, sottolineando come l’incremento, pur significativo, risulti comunque inferiore alla media registrata nell’insieme dei 27 Paesi dell’Unione Europea.

L’Istat ricorda che, a seguito del rapido aumento dei prezzi fra la fine del 2021 e i primi mesi del 2023, seguito da una crescita più contenuta ma continua, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per i beni alimentari (che comprendono cibo e bevande analcoliche) in Italia ha raggiunto a luglio 2025, ultimo dato disponibile, un livello superiore del 30,1% rispetto alla media del 2019.

Tuttavia, nel confronto continentale, l’aumento in Italia si mostra più contenuto rispetto alla media dell’UE27, che segna un +39,2%, e a quello di altri Paesi principali come Germania (+40,3%) e Spagna (+38,2%). Nel medesimo periodo, Francia ha registrato un rincaro relativamente più lieve, pari al 27,5%, rileva ancora l’Istat.

L’amplificarsi dei prezzi dei beni alimentari, che rappresentano l’88,5% del valore totale del cosiddetto “carrello della spesa” (che include anche prodotti per la cura della casa e della persona), ha influenzato in misura determinante l’andamento complessivo dell’indice dei prezzi.

Le variazioni tendenziali di questo indicatore sono passate dal +3,2% di luglio al +3,5% di agosto 2025, estendendo ulteriormente la differenza di inflazione rispetto all’indice generale, che è influenzato anche dalla dinamica dei prezzi dell’energia: il differenziale è passato da 0,2 punti percentuali a marzo a 1,9 punti a agosto.