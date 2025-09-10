Dopo il successo delle prime tappe di Torino, Verona e Milano, il tour Aria di San Daniele riparte a settembre con la sua seconda parte. La città scelta per inaugurare la ripresa è Roma, dal 21 al 24 settembre 2025, dove il Prosciutto di San Daniele DOP sarà protagonista di un’esperienza culturale e gastronomica itinerante.

Ideato dal Consorzio nel 2017, il progetto ha già coinvolto decine di migliaia di appassionati nelle tappe del nord Italia in primavera. L’obiettivo principale è avvicinare il pubblico al prodotto, raccontandone storia, caratteristiche e qualità attraverso un format flessibile che unisce degustazioni, convivialità e momenti formativi, secondo un linguaggio contemporaneo.

San Daniele Day a Roma: full immersion per appassionati e consumatori

La tappa romana si aprirà domenica 21 settembre a Casa Fluviale (Via delle Conce, 3) con il San Daniele Day, giornata interamente dedicata ai consumatori e agli appassionati. In programma show cooking, masterclass, abbinamenti enogastronomici, aperitivi e momenti di approfondimento.

La mattina inizierà con il brunch domenicale e lo show cooking dello chef Marco Meschini, accompagnati dalle degustazioni del San Daniele DOP, sia al taglio al coltello che a macchina. Nel pomeriggio tre masterclass: degustazione sensoriale, abbinamento con i vini del Consorzio del Vino del Lazio e abbinamento con birre del birrificio agricolo Mosto Italiano. La giornata si chiuderà con un momento conviviale di aperitivo animato da un dj set.

Appuntamenti gastronomici nei giorni successivi

Lunedì 22 settembre, alle ore 18:00, Aria di San Daniele sarà all’Osteria Conviviale (Via della Giuliana 59 – Prati) per aperitivo e cena con piatti dedicati al prosciutto.

Martedì 23, alle 19:00, la tappa si sposterà nella pizzeria Romì (Via Portuense 45) con proposte di abbinamento tra San Daniele e pizza, oltre all’aperitivo.

Mercoledì 24 sarà il turno dell’Osteria Sampietrino (Via Domenico Fontana 16), dalle 19:00, con degustazione e menù dedicato. In tutti i locali aderenti sarà presente un corner dedicato, con un oste che effettuerà il taglio a coltello e a macchina, offrendo ai partecipanti l’opportunità di degustare il San Daniele DOP.

Proseguimento del tour nel Sud Italia

Dopo Roma, Aria di San Daniele 2025 continuerà verso il Sud: Bari (13 – 16 ottobre) e Napoli (16 – 19 novembre).

Le parole del Direttore Generale del Consorzio

«Aria di San Daniele è il modo più diretto e coinvolgente per portare il nostro prosciutto nelle principali città italiane, coinvolgendo sia gli appassionati di enogastronomia sia i turisti in cerca di esperienze originali», afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. «Ripartire da Roma e continuare verso il Sud rappresenta un’occasione per consolidare il legame con i consumatori e diffondere la cultura del San Daniele DOP in contesti sempre nuovi».

Giunto all’ottava edizione, il tour ha già raggiunto oltre 50 mila persone e si conferma un appuntamento imperdibile tra gusto, convivialità e tradizione.