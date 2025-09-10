Persistono tensioni all’interno della Lega Toscana riguardo alla selezione dei candidati per le prossime elezioni regionali di ottobre. Maria Pacchini, segretaria comunale della Lega di Viareggio, ha annunciato le sue dimissioni personali insieme a quelle dell’intero Consiglio direttivo da lei guidato, lamentando di non essere stata neppure invitata alla presentazione ufficiale delle liste.

Con queste parole, Maria Pacchini ha motivato la sua decisione:

«Non condividiamo la linea politica imposta da Roberto Vannacci, e per questo motiviamo le nostre dimissioni collettive pur rimanendo iscritti al partito. Questo gesto vuole esprimere chiaramente la nostra distanza e disapprovazione verso la nuova direzione politica che sta prendendo la Lega in Toscana».

Il motivo scatenante, secondo Pacchini, è stata la presentazione dei candidati leghisti per il collegio di Lucca, avvenuta a Viareggio senza alcun coinvolgimento né invito rivolto a lei o ai membri del Consiglio direttivo della sua sezione. Ha inoltre sottolineato che tale accaduto rappresenta un evidente segnale di sfiducia verso il suo operato e quello degli altri esponenti locali da lei nominati.

Maria Pacchini ha detto:

«Abbiamo compreso da tempo che la linea politica della Lega in Toscana è stata completamente rivista; il responsabile della campagna elettorale regionale, Roberto Vannacci, non solo ha selezionato le liste favorendo i suoi più stretti collaboratori, ma ha assunto un controllo totale sul partito».

La critica di Pacchini si concentra sul carattere autoritario attribuito al ruolo di Vannacci come vicesegretario nazionale e coordinatore della campagna elettorale, accusato di imporre una linea politica che allontana la base tradizionale e i responsabili locali.

Le ragioni del dissenso nel Carroccio toscano

Da quanto emerge, il gruppo dirigente di Viareggio rifiuta quella che definisce una “linea nostalgica”, riferendosi al metodo con cui le candidature sono state scelte e presentate. Questo conflitto interno si inserisce in un clima di forte tensione nel partito, non soltanto a livello locale ma regionale, dove la presenza di figure come Vannacci accentua i contrasti tra apparati centralizzati e sezioni sul territorio.

La scelta di dimettersi in blocco, mantenendo tuttavia la tessera di partito, indica una volontà di dissidenza interna più che un allontanamento totale dalla Lega. Tale gesto vuole puntare a un segnale di risveglio e di richiamo a una partecipazione più inclusiva e condivisa nelle decisioni elettorali.

Questa frattura rischia di compromettere gli equilibri nella campagna elettorale toscana, a poco più di un mese dal voto, e potrebbe aprire un dibattito più ampio sulle strategie e la natura del partito nel territorio regionale.

La situazione resta in evoluzione, con possibili ripercussioni sul consenso e sull’organizzazione interna della Lega Toscana, la quale si trova ora a dover rispondere a critiche di chi denuncia una gestione troppo verticale e poco rappresentativa delle realtà territoriali.

Il rifiuto si basa sulla discrepanza con la storia del nostro movimento e la distanza dai metodi adottati nella formazione delle liste e nella gestione del partito a livello territoriale. Ho rappresentato questo movimento per molti anni, dal periodo di Bossi a quello di Salvini, seguendone le varie evoluzioni da forza del nord a partito nazionale, mantenendo sempre il rispetto per le realtà locali e valorizzando la storicità e la competenza dei suoi membri.