Lo stabilimento triestino della Adriatronics (precedentemente nota come Flextronics) è stato trasferito con il passaggio di ramo d’azienda da Fair Cap a Star Tech Industries srl. Quest’ultima è costituita al 50% da Star Tech Ventures, filiale italiana di Mountain X, un fondo di venture capital specializzato nei settori aerospaziale e della difesa a duplice uso, e per il restante 50% da Segner Limited, partner strategico e detentore della proprietà intellettuale di Newphotonics, azienda focalizzata sul design, sviluppo e produzione di semiconduttori per circuiti integrati fotonici destinati ai data center dell’era dell’intelligenza artificiale.

Questa operazione è stata comunicata dagli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia con delega al Lavoro, Alessia Rosolen, e alle Attività produttive, Sergio E. Bini, che hanno confermato ufficialmente la notizia.

Gli stessi assessori hanno preso parte recentemente a una riunione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il ministro Adolfo Urso, durante la quale è stato annunciato l’accordo riguardante il passaggio dell’azienda.

L’intesa prevede la tutela dei 333 lavoratori attualmente impiegati presso la Adriatronics, con gradualità di crescita che potrà portare l’organico fino a 420 dipendenti nel medio termine.

L’investimento complessivo previsto in Friuli Venezia Giulia supera i 70 milioni di euro, finalizzati allo sviluppo di attività produttive riguardanti la manifattura di chip innovativi. Tale iniziativa rafforza la posizione strategica del territorio all’interno delle filiere tecnologiche più all’avanguardia e di rilievo globale.