“A Amsterdam con Van Gogh” di Federica Graziani (Giulio Perrone Editore) offre una nuova prospettiva sul legame tra il celebre pittore e la capitale olandese. Il volume, edito da Passaggi di dogana, propone un’analisi del rapporto complesso che ha unito Vincent van Gogh ad Amsterdam, una città che inizialmente lo ignorò, ma che ora lo celebra come sua icona.

Oltre la superficie visibile

Il libro si presenta come un saggio che va oltre la semplice biografia d’artista, esplorando l’essenza di Amsterdam. Descrivendola come una “terra piatta, terra rubata, terra strappata al mare”, l’autrice sottolinea la sua capacità di “contenere” e allo stesso tempo nascondere, celando dietro una facciata di discrezione le vicende più profonde.

Il testo si concentra sulle “tracce che lui non ha lasciato”, trasformandosi in un “giallo rarefatto a due voci” che indaga ciò che di Van Gogh rimane in città, seguendo un percorso che si snoda tra i reperti del suo “fiume-deposito” e le vite di chi, come lui, ha cercato di esprimere il proprio animo. Il volume invita il lettore a “scandagliare la stratigrafia dell’anima di Mokum Alef”, svelando ciò che si nasconde oltre la superficie visibile.

Il libro – come dicevamo – è un’opera di Federica Graziani, che ha un’esperienza come esperta in questioni penitenziarie e collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui ABC News. La sua penna ha già dato vita a opere come “Per il tuo bene ti mozzerò la testa” (Einaudi, 2020) e “Letteratura d’evasione” (Il Saggiatore, 2022).