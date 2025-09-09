Volkswagen ha annunciato l’intenzione di investire fino a 1 miliardo di euro in intelligenza artificiale entro il 2030, come parte integrante del suo piano di investimenti attuale. Questa cifra sarà destinata soprattutto allo sviluppo di veicoli autonomi basati su applicazioni di IA, nonché all’implementazione di soluzioni industriali e infrastrutture tecnologiche ad alte prestazioni.

Il gruppo prevede di ottenere un significativo miglioramento in termini di efficienza e una riduzione dei costi fino a 4 miliardi di euro entro il 2035, grazie al potenziamento che l’intelligenza artificiale apporterà ai processi di sviluppo di nuovi modelli e tecnologie. Parallelamente, Volkswagen mira a rafforzare le proprie infrastrutture digitali in Europa, incrementando la sicurezza contro le minacce informatiche esterne.

Hauke Stars, membro del consiglio di gestione della sede di Wolfsburg, ha sottolineato l’importanza strategica dell’intelligenza artificiale per il futuro del gruppo.

“L’intelligenza artificiale rappresenta la chiave per accelerare la qualità e la competitività dei nostri prodotti. La nostra ambizione è che nessun processo interno venga svolto senza il supporto dell’intelligenza artificiale.”