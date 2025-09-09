Nel primo pomeriggio è una nota ufficiale di Palazzo Chigi a dare una notizia e al contempo una risposta a una polemica: «Il presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate» sulle sue giornate di «assenza pubblica». Nella nota si precisa che la premier è stata a New York «in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio – viene sottolineato ancora nella nota – era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all’andata e al ritorno, perché il presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private».

Era stato Enrico Borghi, di Italia Viva, ad annunciare un’interrogazione parlamentare sull’assenza da eventi pubblici di Meloni e sulle indiscrezioni giornalistiche che volevano il capo del governo fuori Roma. La nota è anche una risposta a lui, alla quale nel tardo pomeriggio segue un post direttamente scritto da Giorgia Meloni: «Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all’estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia».

Sul social X, continua la premier, «anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso», prosegue rivendicando «con orgoglio il diritto di dedicare del tempo – nelle occasioni possibili rispetto al mio ruolo – a mia figlia, senza che questo debba diventare l’ennesimo pretesto per attacchi meschini. Ci sono menzogne che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre. E se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno toccato il fondo».

Dossier caldi e attualità internazionale

Ieri Meloni è rientrata a Palazzo Chigi intorno alle 15 e immediatamente ha dovuto occuparsi dei due dossier più caldi in questo momento, almeno in un contesto internazionale. Oggi in Gran Bretagna ci sarà l’ennesima riunione del Gruppo di Contatto cui parteciperà il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto. Mentre fra le cancellerie europee, e fra Bruxelles e Washington, prosegue il lavoro congiunto per arrivare ad un nuovo di pacchetto di sanzioni contro Mosca che sia più efficace dei precedenti.

Da segnalare infine che molti leader europei, fra cui Merz e Starmer, ma anche Giorgia Meloni, hanno deciso di condannare l’attacco terroristico di Gerusalemme con i propri ministri degli Esteri.

«Esprimo ferma condanna per l’attacco a Gerusalemme dove hanno perso la vita degli innocenti. Il terrorismo non può prevalere e lo combatteremo senza alcuna incertezza», ha dichiarato Antonio Tajani. «Tutta la mia vicinanza ai familiari delle vittime coinvolte. Basta violenza, basta guerra. La priorità rimane quella di un immediato cessate il fuoco, di una rapida soluzione politica che porti a «due popoli – due Stati» per dare pace al Medio Oriente».

Marco Galluzzo, corriere.it