Benito Mussolini è ancora cittadino onorario del Comune di Venezia, titolo conferito il 22 marzo 1924 dall’allora sindaco e successivamente commissario Davide Giordano. Lo stesso riconoscimento fu assegnato anche all’ex Comune di Mestre con firma autografa del sindaco Massimiliano Castellani datata 22 novembre 1923. Queste onorificenze erano rimaste pressoché sconosciute fino a lunedì 8 settembre, quando l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) ha ufficialmente presentato a Ca’ Farsetti una richiesta al sindaco Luigi Brugnaro e alla presidente del Consiglio Comunale Linda Damiano per revocare la cittadinanza onoraria al Duce.

Nel documento protocollato, la presidente della sezione «7 Martiri» di Venezia, Enrica Berti, e il segretario della sezione di Mestre Enrico Ferretto, Roberto Caligaris, motivano la richiesta sottolineando che «non è più ammissibile che colui che guidò una sanguinosa dittatura, responsabile della rovina del Paese e della soggezione all’occupazione tedesca, rimanga cittadino onorario del nostro Comune».

Le revoche delle cittadinanze onorarie durante il Ventennio

La scelta di depositare la richiesta proprio l’8 settembre non è casuale: questa data rappresenta l’anniversario dell’armistizio firmato dal maresciallo Pietro Badoglio con gli Alleati antinazisti e antifascisti, e per l’Anpi segna la nascita della Repubblica. Roberto Caligaris spiega che durante il regime fascista molte cittadinanze onorarie furono conferite al dittatore, riconoscimenti ormai dimenticati. Nell’ultimo periodo, grazie a un lavoro di ricerca negli archivi locali promosso dall’Anpi, è stata avviata la revisione di questi titoli con l’obiettivo di rimuoverli definitivamente.

In tal senso, numerosi Comuni hanno già proceduto alla revoca: Feltre ha completato l’iter solo poche settimane fa, mentre Martellago, amministrata dal centrodestra, ha deciso di annullare l’onorificenza; analoghe decisioni sono state prese dalle località simbolo del fascismo come Salò, oltre a Mira, Camponogara, Treviso, Piazzola sul Brenta e Adria. Questi riconoscimenti, fino a poco tempo fa sepolti negli archivi polverosi, sono stati finalmente riconosciuti per quello che rappresentano e successivamente cancellati.

È stata necessaria una determinazione notevole a Venezia per riuscire a svelare la questione. «Ho presentato una richiesta di accesso agli atti lo scorso anno. La risposta iniziale degli uffici è stata di incertezza: non sapevano nulla» racconta il consigliere del Partito Democratico, Gianluca Trabucco. «Con grande impegno, alla fine siamo riusciti a recuperare i documenti.»

Si tratta di documenti così datati da non poter essere fotocopiati, ma solo fotografati. La decisione finale spetta ora a Fratelli d’Italia. Fabio Raschillà, commissario cittadino, commenta con un sorriso: «Non ero nemmeno a conoscenza di questa cittadinanza onoraria. Come partito, siamo da sempre impegnati a condannare ogni forma di totalitarismo. Ringraziamo l’ANPI per la ricerca storica svolta. Proveniamo da un movimento come l’MSI, in piena adesione ai valori democratici e repubblicani: non siamo disposti a discutere alcuna patente di democrazia. La delibera? La approveremo soltanto se condanna tutte le forme di totalitarismo.»