Il segretario generale della UILP, Carmelo Barbagallo, ha dichiarato che il Governo sta valutando il costo della rivalutazione delle pensioni, stimato intorno ai 5 miliardi di euro, al lordo dell’effetto fiscale. Barbagallo ha espresso preoccupazione sul possibile impiego di queste cifre come pretesto per giustificare ulteriori riduzioni nella rivalutazione stessa.

Ha inoltre precisato che la rivalutazione delle pensioni non rappresenta un vantaggio straordinario, ma è essenziale per consentire ai pensionati di riconquistare il potere d’acquisto perso nel tempo.

Carmelo Barbagallo ha evidenziato:

«Negli ultimi dieci anni le pensioni hanno subito un’erosione significativa del loro potere d’acquisto. Ad esempio, chi percepisce una pensione lorda di 3.500 euro ha perso quasi 10.000 euro in termini reali nel decennio. Le perdite maggiori si sono concentrate negli anni 2023 e 2024, a causa di un’inflazione particolarmente elevata e di un metodo di rivalutazione più rigido.»

Barbagallo ha concluso chiedendo un dialogo costruttivo con il Governo prima dell’approvazione della Manovra economica, finalizzato a tutelare il potere d’acquisto dei pensionati.

Ha sottolineato come le pensioni italiane risultino essere tra le più tassate in Europa e ha avanzato un pacchetto di richieste precise:

la piena e integrale rivalutazione di tutte le pensioni; una riduzione delle imposte anche per i pensionati; l’ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità; e l’aumento dell’importo per coloro che già ne usufruiscono.