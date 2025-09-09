TXT e-Solutions S.p.A., nella foto l’a. d. Daniele Misani, rafforza la sua presenza nel settore dell’intelligenza artificiale. La società, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha infatti comunicato di aver perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Altilia S.r.l. L’operazione, annunciata il 3 luglio scorso, si è conclusa il 5 settembre 2025 come da programma.

L’accordo riguarda l’acquisizione di una quota pari a circa il 10% del capitale sociale di Altilia. L’operazione rientra nella strategia di crescita per linee esterne del Gruppo TXT, che punta a rafforzare la propria offerta di Smart Solutions. Le condizioni economiche dell’operazione sono le stesse comunicate in precedenza.

Altilia, l’AI italiana dallo spin-off del CNR

Fondata come spin-off del CNR, e con il supporto di CDP Venture Capital, Altilia ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale chiamata Altilia Intelligent Automation. Si tratta di una soluzione no-code che permette di automatizzare processi complessi, rivolgendosi a settori strategici come il digital finance, le assicurazioni, il legale e la pubblica amministrazione.

L’offerta di Altilia si distingue per la capacità di integrare tecnologie avanzate come NLP (Natural Language Processing), machine learning e knowledge graphs. Questa combinazione crea soluzioni scalabili e trasparenti, che si integreranno sinergicamente con il portafoglio di prodotti di TXT. L’accordo, inoltre, prevede opzioni per l’acquisizione progressiva di ulteriori quote, che potrebbero portare TXT a detenere fino al 100% del capitale sociale di Altilia, completando così l’integrazione.