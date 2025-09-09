La sconfitta agli US Open non è costata a Jannik Sinner solo il titolo, ma anche la prima posizione del ranking mondiale, conquistata 65 settimane fa. Il trono del tennis è passato di nuovo nelle mani di Carlos Alcaraz, il giovane fuoriclasse che lo aveva ceduto proprio all’italiano.

Sinner-Alcaraz: la corsa al numero uno è aperta

Nonostante il sorpasso, la sfida tra i due non è finita, anzi. La posta in gioco è il titolo di campione di fine anno e il primo posto nel ranking mondiale. Ma il percorso per l’italiano si presenta in salita. Per tornare in vetta già entro la fine del 2025, Sinner dovrà affrontare un impegno notevole. Secondo quanto riporta Agipronews, la possibilità di rivedere il nostro campione in cima alla classifica è quotata a 6.00 su piattaforme come Planetwin365 e Goldbet.

La classifica si gioca sul filo dei punti

La spiegazione sta tutta nei punti da difendere. Da qui al 31 dicembre, Alcaraz si trova in una posizione di vantaggio, dovendo difendere solamente 950 punti. Il suo finale di stagione 2024 è stato infatti altalenante, con la vittoria a Pechino, ma uscite premature nei quarti di finale a Shanghai e al terzo turno a Parigi-Bercy.

Sinner, al contrario, ha un fardello ben più pesante, con 2.880 punti da confermare. Il nostro campione, l’anno scorso, è stato fermato dalla positività al Clostebol, che gli ha fatto saltare diversi appuntamenti chiave come il Masters 1000 di Parigi-Bercy e gli ATP 500 di Vienna e Basilea. Ha giocato solo a Pechino, dove ha perso in finale contro Alcaraz, e a Shanghai, dove ha vinto il titolo.

Questo svantaggio, tuttavia, non scoraggia Sinner, che si è detto determinato a non mollare. “La perdita del numero 1 è un motivo in più per lottare. Tornerò a New York più forte di prima. La mia priorità ora è prepararmi al meglio per il finale di stagione”, ha dichiarato l’italiano.