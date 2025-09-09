Il governo ha annunciato un pacchetto di nuove misure per contrastare gli incidenti sul lavoro, basate su un decreto legge in arrivo. L’obiettivo principale è rafforzare la prevenzione, potenziare la formazione e migliorare i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza. Il testo è attualmente al centro del tavolo di confronto avviato dalla ministra Marina Calderone con le parti sociali, sindacati e imprese, che si è riunito nuovamente dopo la pausa estiva, proprio nel momento in cui l’Italia registra l’ennesima tragedia legata agli incidenti sul lavoro.

La scadenza per l’approvazione del decreto è molto ravvicinata, con un termine previsto entro la fine di settembre. Al contempo, il tema della sicurezza sarà oggetto di particolare attenzione anche nella prossima legge di Bilancio, durante la quale le parti sociali insistono per ottenere un aumento delle risorse destinate a questo ambito.

Il provvedimento legislativo si propone di migliorare significativamente le capacità di prevenzione degli infortuni, di aumentare l’efficacia dei controlli ispettivi, di rafforzare la formazione degli operatori e di promuovere campagne di sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza, coinvolgendo fin dall’età scolastica i giovani.

Per rendere più incisivi i controlli, si ipotizza l’impiego di strumenti digitali innovativi, quali il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), che consentiranno di raccogliere dati dettagliati riguardanti la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Tra le proposte discusse emerge anche l’introduzione di un badge elettronico volto a certificare e monitorare il percorso formativo di ciascun lavoratore. Inoltre, è prevista l’integrazione nel Testo unico sulla sicurezza del 2008 di disposizioni specifiche per contrastare la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, riconoscendo così una problematica finora poco affrontata.

Marina Calderone ha sottolineato l’importanza di procedere con determinazione per fronteggiare il fenomeno degli infortuni:

“Abbiamo accolto con attenzione le proposte arrivate dalle parti sociali e il confronto che si è instaurato. L’obiettivo rimane quello di introdurre nuove iniziative concrete per innalzare gli standard di sicurezza. Questo decreto rappresenta lo spirito di collaborazione dimostrato durante il tavolo di lavoro.”

La ministra ha inoltre evidenziato come il testo potrà essere ulteriormente migliorato e integrato nel corso dell’esame parlamentare.

I sindacati hanno espresso un giudizio complessivamente positivo sul confronto, pur segnalando alcune criticità. Francesca Re David, segretaria confederale della CGIL, ha precisato:

“Nonostante vengano riconosciuti alcuni elementi positivi, gli interventi proposti restano limitati e non affrontano in modo adeguato le emergenze reali nel settore della sicurezza sul lavoro.”

La CISL ha definito positivo il percorso del tavolo di confronto e, in attesa di analizzare il testo, ha ribadito che la salute e la sicurezza rappresentano “il primo elemento fondamentale del Patto sociale” promosso dal sindacato. In quest’ottica, sottolinea il sindacato, sarà possibile un reale progresso solo se la prossima manovra economica destinerà maggiori fondi alla sicurezza sul lavoro.

Anche la UIL ha riconosciuto l’accoglimento di diverse richieste da parte delle istituzioni, auspicando che queste vengano formalizzate rapidamente. Ivana Veronese, segretaria confederale, ha affermato con fermezza:

“Con quattro vittime sul lavoro solo nella giornata di ieri, non possiamo permetterci inerzia o ritardi.”