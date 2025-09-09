Il Teatro Marconi di Roma ospiterà il prossimo 10 settembre, alle ore 21:00, un evento speciale all’insegna della solidarietà e del buonumore. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale “!Ridere per Vivere! Lazio”, mira a raccogliere fondi per sostenere i progetti dei Clown Dottori di Comici Camici. Questi artisti, noti per il loro impegno nelle corsie degli ospedali, utilizzano il sorriso e la risata come potenti strumenti terapeutici, in linea con i principi della Gelotologia, la disciplina che studia gli effetti benefici della comicità sulla salute.

Comici in prima linea per una giusta causa

Per l’occasione, un gruppo di artisti noti ha deciso di mettere a disposizione il proprio talento per supportare l’attività dei Clown Dottori. Tra questi, spiccano i nomi dei comici Lallo Circosta, Fabrizio Giannini, Marco Capretti e Fabrizio Gaetani, che si esibiranno per regalare al pubblico una serata all’insegna della spensieratezza. L’evento vuole anche essere un momento di riflessione sul lavoro instancabile che questi professionisti portano avanti non solo in ambito sanitario, ma anche sociale, per alleviare il dolore di adulti e bambini.

Una terapia non convenzionale

La magia di un sorriso è molto più di una serie di movimenti resi possibili dai muscoli facciali. È energia ma, soprattutto, è una potente terapia che può avere effetti benefici sui pazienti. Questo è il principio che guida i Clown Dottori di Comici Camici, il cui obiettivo è trasformare l’ambiente ospedaliero, spesso percepito come un luogo di timore e paura, in uno più accogliente e umano. La loro missione non è solo far ridere, ma portare gioia e speranza dove spesso regna il dolore.