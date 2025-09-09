Cresce la controversia attorno a Roberto Vannacci, noto per la sua influenza crescente all’interno della Lega, nonostante le critiche interne al partito. Questa volta, il motivo del dibattito è un’immagine condivisa sui suoi profili social, che ha scatenato diverse reazioni.

La fotografia mostra in modo inequivocabile Vannacci insieme a un gruppo di sostenitori del “Gruppo Arditi” di Perugia, con un gesto particolare: l’europarlamentare riproduce la lettera X con le mani, simbolo associato alla “Decima Flottiglia Mas”, l’unità militare fascista guidata da Junio Valerio Borghese. Nella didascalia, Vannacci si esprime con parole dure contro la missione della Global Sumud Flotilla – una flotta di attivisti diretta a Gaza per portare aiuti umanitari – dichiarando: «Io conosco una sola Flottiglia: la Decima!», frase scritta in maiuscolo per sottolineare il suo intento.

Questa non è la prima volta che Vannacci richiama il simbolo della Decima Flottiglia Mas, avendo già manifestato più volte, anche in contesti pubblici come trasmissioni televisive e campagne elettorali, la sua affinità politica con questa realtà storica, suscitando spesso reazioni contrastanti dagli avversari.

La polemica si intensifica anche perché la foto è stata scattata in un ambiente istituzionale e in compagnia di un candidato importante per la Lega. Accanto a Vannacci appare Cristiano Romani, capolista della Lega alle prossime elezioni regionali in Toscana e coordinatore del comitato vannacciano denominato “Il mondo al contrario”. Nella fotografia, Romani è riconoscibile come il primo a sinistra, vestito con giacca blu e scarpe bianche.

Roberto Vannacci ha accompagnato la foto con emoticon di due spade incrociate, rafforzando il simbolismo associato al numero dieci (X in latino), ulteriormente enfatizzando il riferimento alla Decima Flottiglia Mas.

Contesto e risonanza politica

L’associazione simbolica alla Decima Flottiglia Mas da parte di un esponente di rilievo della Lega rappresenta un elemento di forte impatto politico. Questo richiamo risveglia memorie storiche legate al periodo fascista e ripropone questioni di identità e ideologia che dividono non solo gli oppositori, ma anche all’interno dello stesso partito.

La scelta di postare tale immagine in un contesto istituzionale, accompagnata da segni e didascalie evocative, contribuisce a rafforzare un’immagine politica di forte connotazione ideologica, suscitando così un acceso dibattito pubblico e mediatico. La presenza di candidati regionali di primo piano conferma inoltre come questa comunicazione non sia casuale, ma parte di una strategia più ampia di posizionamento e affermazione all’interno della politica locale e nazionale.

Il riferimento all’operazione umanitaria della Global Sumud Flotilla e la contestuale denigrazione proposta by Vannacci porta a una riflessione più ampia anche sull’attuale scenario geopolitico e sulle divisioni nell’ambito della politica estera italiana ed europea, ove i partiti si collocano con posizioni talvolta molto distanti tra loro.