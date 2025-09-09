La quotidianità dei comizi elettorali cambia radicalmente quando sul palco c’è un candidato presidente autentico, che conduce la campagna in modo diretto, senza ambiguità o sotterfugi tra alleati. Usando una metafora sportiva, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha accolto con entusiasmo questa opportunità: «Qui disponiamo già del candidato della coalizione progressista, scelto dal basso, direttamente sul territorio, mentre la destra attende che la decisione venga presa a Roma, dall’alto. Un chiaro esempio del manuale Cencelli per la ripartizione delle posizioni politiche, nell’attesa di capire l’esito elettorale nelle Marche. Vi sembra un modo serio di proporsi per governare il Veneto?»

In occasione della visita a Treviso e Padova lunedì 8 settembre, Schlein ha espresso il pieno appoggio a Giovanni Manildo, il candidato scelto dall’ampia coalizione di centrosinistra. Dal capoluogo della Marca — dove Manildo è stato sindaco per un quinquennio e rappresenta l’unica amministrazione non leghista dal 1994 — la leader democratica ha lanciato messaggi chiari e decisi: «Siamo qui per vincere, vantiamo la coalizione più vasta mai costituita, e rimarremo compatti. La destra farebbe bene a non illudersi, perché non concederemo mai la nostra divisione come favore».

Queste parole sottolineano una strategia che mira a mantenere un fronte unito, nonostante alcune esitazioni espresse dal Movimento 5 Stelle, che fin dall’inizio ha aderito alla coalizione. Lunedì, attraverso il coordinatore veneto Simone Coltro, il movimento ha ribadito la sua opposizione a Azione: «Una coalizione non può e non deve diventare a tutti i costi troppo ampia, altrimenti rischia di frantumarsi. Azione vota con la destra in Parlamento e, alle Regionali, osserva dove si trovi il candidato più forte. Non è accettabile sacrificare la coerenza per ottenere il sostegno di chi è distante da questo progetto. È importante ricordare da chi è nata questa alleanza».

Elly Schlein tuttavia non manifesta preoccupazioni riguardo a tali divisioni: «Tutti sono al fianco di Manildo, per sostenere un modello alternativo di Veneto».

Anche dalla parte di Manildo si tende a minimizzare le tensioni: «L’unità costituisce un valore imprescindibile. Credo che questa disputa si risolverà senza causare grandi contraccolpi. Azione rappresenta un contributo significativo all’interno di un campo largo che ospita una chiara visione riformista. Non penso che si debbano imporre voti, quanto piuttosto parlare direttamente al cuore del Veneto. L’opposizione e i veti rischiano solo di allontanare».

Alberto Manildo si prepara a una sfida intensa nelle prossime elezioni regionali in Veneto, sottolineando l’importanza di guardare oltre le polemiche politiche per concentrarsi sui bisogni dei cittadini e sul futuro della regione. L’ex assessore regionale, forte di una recente esperienza personale che include un cammino significativo con la famiglia lungo il Cammino di Santiago, vuole mettere a frutto il vantaggio competitivo acquisito durante la sua attività politica e il contatto diretto con le comunità.

In un contesto caratterizzato da incertezza sulla data esatta del voto, che si prevede nel limite massimo previsto dalla normativa vigente, Manildo respinge le strategie dell’opposizione di centrodestra. Il leader leghista Matteo Salvini ha infatti proposto Alberto Stefani come possibile candidato qualora la coalizione decidesse di puntare su un esponente della Lega. Tuttavia, la segretaria regionale del Partito Democratico ha minimizzato tali indicazioni, evidenziando la pluralità di candidati nella destra e la mancanza di una scelta definitiva.

Manildo ha dichiarato:

“La destra ha molti candidati ma pochi elettori; stanno ancora riflettendo e non c’è nulla di deciso. Stefani è sicuramente un ottimo nome, ma noi restiamo concentrati sul nostro progetto politico e sull’obiettivo di costruire un futuro migliore per il Veneto”.

Per Manildo la priorità rimane ribadire con forza le difficoltà evidenziate da diversi settori socio-economici: «In Veneto per troppo tempo c’è stata reticenza nell’ammettere che certi meccanismi non funzionavano come dovevano. Ora anche le associazioni di categoria si stanno esprimendo chiaramente. Il nostro obiettivo è cambiare realmente la regione in modo condiviso e orientato allo sviluppo sostenibile».

Un programma ambizioso e temi di grande rilievo

Durante un incontro recente, Alberto Manildo e la segretaria regionale si sono confrontati anche sui temi nazionali con particolare attenzione alle ricadute sul territorio veneto. Tra i punti salienti discussi vi sono l’aumento del costo della vita, la necessità di una transizione ecologica responsabile, la crescita e il supporto alle imprese locali, l’accesso al diritto allo studio e alla casa, la qualità e la disponibilità dei servizi sanitari, e la proposta di introduzione di un salario minimo garantito.

La segretaria ha sottolineato:

“Ogni giorno ci sono morti sul lavoro, spesso causate da situazioni di sfruttamento e precarietà come gli stage non retribuiti. Non possiamo rimanere in silenzio. Abbiamo elaborato misure concrete per migliorare la sicurezza sul lavoro, ma finora non vengono ascoltate. Inoltre, i dazi introdotti stanno mettendo a rischio posti di lavoro vitali per il nostro tessuto produttivo».

Queste parole mettono in risalto un disegno politico che mira a tutelare il capitale umano e a promuovere una crescita economica inclusiva, rivolta a garantire pari opportunità a tutti i cittadini veneti.

La strategia del centro-sinistra punta quindi a capitalizzare il malcontento verso le politiche attuali, proponendo un’alternativa basata su programmi approfonditi e su una visione a lungo termine per il Veneto, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro e all’innovazione sostenibile.