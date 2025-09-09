Il primo incontro tecnico ha posto le basi fondamentali per la definizione del programma di governo regionale, concentrandosi su temi prioritari quali sanità, lavoro, ambiente, trasporti e sviluppo delle aree interne.

L’appuntamento iniziale è servito a delineare tempi e obiettivi dell’azione politica, con la partecipazione di diverse formazioni: Partito Democratico, Avs, Movimento 5 Stelle, i Popolari rappresentati dall’assessore regionale Gianni Stea, Con, Per la Puglia e la lista civica che presumibilmente prenderà il nome di Prossima. A rappresentare quest’ultima era presente anche l’ex rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, il quale, secondo alcune voci, ha deciso di interrompere la candidatura a rettore per dedicarsi all’impegno politico su richiesta di Antonio Decaro.

Durante l’incontro si sono definiti i punti cardine che guideranno la stesura del programma di governo, con una particolare attenzione a tematiche delicate che verranno approfondite attraverso specifici dossier e tavoli di lavoro. La prima scadenza è fissata per il prossimo lunedì, quando ogni partito dovrà presentare le proprie proposte. In questo, PD e Avs risultano preparati, avendo già predisposto documenti di sintesi a seguito di consultazioni sul territorio. Il M5S e le liste civiche stanno ultimando la stesura dei rispettivi contributi.

Un confronto settimanale, previsto ogni lunedì, permetterà di monitorare i progressi. Questa fase coinvolgerà anche associazioni datoriali, sindacali e realtà del terzo settore, per assicurare un dialogo ampio e inclusivo. L’obiettivo finale, fissato da Decaro, prevede la presentazione del programma ai cittadini durante un evento pubblico di portata regionale, entro un mese dalla data dell’incontro iniziale. Successivamente saranno organizzati appuntamenti analoghi in ogni provincia, seguendo un modello simile alle “Sagre del programma” ideate da Michele Emiliano.

Antonio Decaro ha dichiarato:

«Finalmente torniamo a parlare di programmi e a coinvolgere direttamente i cittadini»,

con queste parole il candidato alla presidenza intende segnare la fine di una fase turbolenta e aprire una nuova stagione di confronto costruttivo. I rappresentanti delle forze politiche coinvolte hanno definito l’incontro «disteso, cordiale e positivo», segnalando un momento di possibile distensione in un contesto di coalizione ancora segnato da tensioni. In particolare, nel Partito Democratico, il clima rimane fragile, ma l’iniziativa di Decaro si configura come un tentativo di superare divisioni interne e rilanciare un’agenda condivisa.

Questo percorso di convergenza politica si propone di costruire un programma articolato e partecipato, che possa rispondere efficacemente alle esigenze specifiche della regione e delle sue comunità, valorizzando il contributo di tutti gli attori coinvolti, dal mondo istituzionale a quello sociale.

La situazione nel partito si fa sempre più complessa e caotica. Una lettera aperta indirizzata a Decaro dal deputato democratico Claudio Stefanazzi, nella quale si accusa l’europarlamentare di aver rotto un patto di sostegno reciproco, danneggiando così il Partito Democratico a vantaggio di altre liste, ha reso il clima interno particolarmente teso.

Il rischio è quello di una vera e propria scossa interna che potrebbe scuotere profondamente la compagine politica. L’entità di questa crisi sarà più chiara solo dopo l’incontro diretto tra Decaro e Emiliano, previsto non appena le circostanze lo permetteranno (il governatore ha da poco avuto un figlio). Questo confronto, infatti, sembra indispensabile per cercare di riportare ordine e chiarezza.

Il fermento si è diffuso anche nella galassia civica. Il movimento guidato da Emiliano è pronto a lottare per persuadere il suo leader a presentarsi comunque come candidato. Tuttavia, nel corso dell’ultima riunione di sabato, Emiliano ha fatto capire che non intende candidarsi, sottolineando che la decisione finale spetta a Decaro con la frase: «Il mazziere è Decaro. Non mi candido».

Il nodo della questione ora riguarda la strategia da adottare: correre autonomamente, confidando in un sostegno rilevante da parte di Emiliano — circostanza che preoccupa il PD, il quale rischierebbe di perdere una componente trainante — oppure unirsi in un’unica lista insieme a Per la Puglia e Azione, ipotesi che torna a circolare come alternativa.

In conclusione, permangono molte incertezze riguardo alle scelte che verranno compiute, ma si prevede che la situazione possa chiarirsi durante i prossimi incontri già avviati con i candidati, quando si definiranno le alleanze e le strategie da perseguire.