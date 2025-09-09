Con l’ufficializzazione di Roberto Fico come candidato del centrosinistra alle elezioni regionali di novembre, è già iniziata la competizione per un posto nelle liste elettorali al Comune di Napoli. Questa corsa è motivata sia da esigenze politiche e personali, sia da obblighi imposti dai partiti. Numerosi consiglieri appartenenti al «campo largo» guidato da Gaetano Manfredi, ritenuto l’artefice della candidatura dell’ex presidente della Camera, si preparano a tentare l’accesso a Santa Lucia, con l’obiettivo di esportare il cosiddetto «modello Napoli» oltre i confini della città capoluogo.

Alle scorse elezioni, Manfredi costruì una coalizione molto ampia, che ricordava quasi l’Ulivo di Romano Prodi, includendo candidati provenienti da esperienze politiche diverse, dalla destra all’estrema sinistra. Molti di quei candidati, oggi consiglieri comunali, proveranno ora a conquistare un seggio nelle Regionali.

Per quanto riguarda gli esponenti del Movimento 5 Stelle, il partito di Fico, nella lista napoletana dovrebbero trovare spazio i consiglieri comunali Claudio Cecere e Salvatore Flocco. Al contrario, Ciro Borriello, attuale capogruppo pentastellato in Consiglio comunale a Napoli, non sarà candidato ma si occuperà dell’organizzazione della campagna elettorale in città.

I due assessori del movimento, Luca Trapanese e Manuela Ferrante, attendono di essere convocati per la candidatura, con Trapanese che sembra avere maggiori possibilità rispetto a Ferrante. Un elemento che pesa è la questione delle dimissioni in caso di candidatura, una pratica che finora ha limitato la partecipazione diretta degli assessori alle elezioni per ragioni di opportunità. Tuttavia, Manfredi potrebbe chiedere a entrambi di sospendere temporaneamente le loro funzioni durante la campagna elettorale, decisione che resta da definire.

Inoltre, alcuni consiglieri provenienti dal Comune di Napoli potrebbero essere inclusi nelle liste per dare supporto al progetto regionale. Tra questi figurano Fabio Greco, presidente della Terza Municipalità, Rosario Napolitano della Quinta Municipalità e Nicola Nardella della Ottava Municipalità.

Il quadro politico e le strategie del centrosinistra

La costruzione della lista del centrosinistra con Roberto Fico candidato testimonia la volontà di consolidare un’alleanza ampia e inclusiva, capace di rappresentare differenti sensibilità politiche all’interno della coalizione. Il riferimento al «modello Napoli» indica l’intento di replicare la formula che ha portato risultati significativi in ambito locale anche su scala regionale, valorizzando figure con esperienza amministrativa e radicamento nei territori.

Fico, mandato con una forte spinta riformista durante la presidenza della Camera, si presenta come elemento di sintesi tra i diversi schieramenti del centrosinistra e come garante di un approccio innovativo al governo regionale. Il sostegno di Manfredi, che ha saputo costruire nel tempo un ampio consenso civico e politico, rappresenta un asset strategico per rendere competitiva la candidatura in vista del voto di novembre.

Le sfide e i possibili sviluppi futuri

Resta da vedere quale sarà la configurazione finale delle liste, con diverse candidature ancora in bilico, in particolare tra gli amministratori pentastellati e i rappresentanti delle municipalità cittadine. Le decisioni riguardanti il ruolo degli assessori uscenti e le scelte sulle dimissioni temporanee potrebbero influenzare l’equilibrio interno alla coalizione.

In ogni caso, la competizione sembra delinearsi come una sfida aperta, in cui la capacità di coniugare esperienze politiche diverse e di coinvolgere rappresentanti radicati nel territorio potrà fare la differenza nel definire le sorti del centrosinistra nella Regione Campania.

Dai Cinquestelle al Partito Democratico, si rincorrono da tempo voci sul possibile coinvolgimento di Alessandra Clemente. Quattro anni fa, infatti, si candidò a sindaco sfidando Manfredi, mentre alle ultime elezioni europee ha manifestato il suo sostegno al Partito Democratico e a suo zio, Sandro Ruotolo. Tuttavia, al momento non sono arrivate conferme ufficiali dalla diretta interessata.

Per il momento, la delegazione napoletana sarà guidata da Enza Amato, presidente del Consiglio comunale. Tra i consiglieri attualmente in carica, potrebbero trovare spazio anche Salvatore Madonna e Pasquale Esposito, quest’ultimo vicino a Marco Sarracino, che detiene la delega al Mezzogiorno all’interno del PD.

Nel contesto dell’Avs, parte dell’amministrazione comunale di Napoli, si considerano «molto probabili» le candidature di Sergio D’Angelo e Rosario Andreozzi.

La possibile lista “Fico presidente” e la rappresentanza napoletana

Qualora venisse confermata la lista “Fico presidente”, la quota napoletana sarà quasi certamente guidata da Nino Simeone, attuale presidente della Commissione Mobilità. Accanto a lui potrebbero candidarsi anche Walter Savarese, capogruppo della lista Manfredi in Comune, e forse Carlo Migliaccio, esponente di “Insieme per Napoli Mediterranea”. Lo stesso gruppo include anche Pasquale Sannino, che potrebbe essere inserito tra i candidati della lista socialista a sostegno di Fico.

Ultime indiscrezioni segnalano inoltre la possibile candidatura di Annamaria Maisto, di “Azzurri per Napoli”, in corsa con i “Riformisti” a sostegno dell’ex presidente della Camera.

La situazione nel centrodestra e la sfida per Palazzo Santa Lucia

In attesa che il centrodestra individui un candidato ufficiale in grado di competere con Fico, si registrano già numerosi consiglieri comunali dei partiti della coalizione di governo pronti a scendere in campo. Tra questi spiccano Domenico Brescia, probabile candidato nella lista della Lega, e Salvatore Guangi, già in corsa con Forza Italia.

Non si può escludere la possibilità di un colpo di scena dell’ultimo momento, con Catello Maresca — che quattro anni fa sfidò Manfredi — potenzialmente candidato schierato da Forza Italia. Mancano oltre trenta giorni alla presentazione ufficiale delle liste, ma la competizione per la carica a Palazzo Santa Lucia è già apertissima.