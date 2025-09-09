(di Samy Chaar Chief Economist, CIO Switzerland, Banque Lombard Odier & Cie SA) Le difficoltà politiche e fiscali della Francia non spariranno con un semplice cambio di Primo Ministro. Nonostante le scarse prospettive di riduzione dell’ampio deficit di bilancio, vediamo alcuni fattori che attenuano le preoccupazioni dei mercati.

Una leadership fragile

L’8 settembre il Primo Ministro François Bayrou ha perso un voto di fiducia, lasciando il Presidente Emmanuel Macron con poche opzioni. Lo scenario di base è un periodo di consultazioni che porti alla nomina di un nuovo premier, con un Parlamento ancora frammentato. Il rischio è un altro governo di breve durata e difficoltà nell’approvazione del bilancio entro fine anno.

In alternativa, meno probabile, Macron potrebbe indire elezioni anticipate, che con ogni probabilità produrrebbero di nuovo un Parlamento diviso e maggiori consensi per il partito di estrema destra Rassemblement National.

Fondamentali invariati

In ogni caso, la situazione di fondo non cambia: il debito pubblico francese resta tra i più alti del mondo occidentale. Negli ultimi mesi i mercati hanno incorporato nei prezzi i timori politici e fiscali, facendo salire i rendimenti dei titoli decennali OAT ai livelli più alti dalla crisi del debito sovrano europeo e allargando lo spread tra Francia e Germania.

Prevediamo che lo spread OAT-Bund rimanga ampio e volatile, potenzialmente fino a 100 punti base se l’incertezza perdura. Il 12 settembre Fitch potrebbe annunciare un nuovo declassamento del rating francese.

Confronto internazionale

I timori fiscali non sono esclusivi della Francia: anche Stati Uniti, Giappone e Regno Unito hanno visto salire i costi di finanziamento. In Francia il deficit è elevato, e i margini per aumentare le tasse o tagliare la spesa sono limitati. La spesa pubblica è poco efficiente e il sistema fiscale complesso, con scarsi benefici economici. Manca la volontà politica di avviare investimenti strutturali come quelli della Germania.

Il rischio è che i costi di finanziamento superino il potenziale di crescita, aumentando la vulnerabilità economica.

Nessuna crisi finanziaria imminente

Riteniamo però improbabile che la crisi politica e i timori fiscali si trasformino in una crisi finanziaria. Le discussioni sulla sostenibilità del debito appaiono eccessive: le imprese hanno bilanci solidi, le famiglie risparmi elevati e il conto corrente è in equilibrio, quindi la Francia non dipende dal finanziamento estero.

La Banca Centrale Europea rappresenta un efficace paracadute con il suo Transmission Protection Instrument, pensato per contenere dinamiche di mercato disfunzionali. Inoltre, il mandato di Macron fino al 2027 garantisce una certa continuità politica. La forza energetica, militare e alimentare della Francia costituisce un ulteriore punto a favore.

Implicazioni per i mercati

Finora la crisi non ha modificato il nostro posizionamento tattico di portafoglio. Già da agosto avevamo ridotto l’esposizione ai titoli di Stato globali, preferendo obbligazioni corporate investment grade e bond emergenti in valuta forte, che offrono oggi un profilo rischio/rendimento più interessante.

Sulla valuta, ci aspettiamo che l’euro tragga beneficio dall’indebolimento del dollaro USA, con un obiettivo di EUR/USD a 1,22 nei prossimi 12 mesi. Restiamo neutrali sul CAC 40, che potrebbe comunque mostrare volatilità, e manteniamo un orientamento neutrale sulle azioni dei mercati sviluppati. Al contrario, restiamo leggermente sovrappesati sulle azioni dei mercati emergenti.