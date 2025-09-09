Novartis rafforza il suo portfolio nel settore cardiovascolare con un’operazione strategica di rilievo. La multinazionale farmaceutica svizzera ha infatti annunciato l’acquisizione di Tourmaline Bio, un’azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq e specializzata nello sviluppo di terapie per le malattie cardiovascolari aterosclerotiche (ASCVD). L’accordo, dal valore complessivo di circa 1,4 miliardi di dollari, mira a integrare nella pipeline di Novartis il prodotto di punta di Tourmaline, Pacibekitug.

Un’iniezione di innovazione per la pipeline

L’acquisizione non è solo un’operazione finanziaria, ma un’integrazione di ricerca e sviluppo. Pacibekitug agisce sull’IL-6, una citochina chiave che promuove l’infiammazione sistemica, e rappresenta un asset già in una fase avanzata di sviluppo, con gli studi di Fase 2 in corso. Novartis acquisirà un prodotto pronto per la Fase 3, che andrà a completare il suo attuale portafoglio di soluzioni per le malattie cardiovascolari.

Il prezzo d’offerta è di 48 dollari per azione. Al termine dell’operazione, la controllata acquirente di Novartis si fonderà con Tourmaline, rendendola una controllata indiretta interamente di proprietà del gruppo svizzero. La finalizzazione della transazione è attesa entro il quarto trimestre del 2025.

La dichiarazione di Novartis

A commentare l’operazione è stato Shreeram Aradhye, President, Development and Chief Medical Officer di Novartis: “In assenza di terapie antinfiammatorie ampiamente diffuse attualmente disponibili per la riduzione del rischio cardiovascolare, Pacibekitug rappresenta una potenziale svolta nel trattamento del rischio infiammatorio residuo nella malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) con un meccanismo d’azione differenziato che agisce sull’IL-6. L’infiammazione è una delle principali cause delle malattie cardiovascolari e il team di Tourmaline ha compiuto progressi significativi con questo asset”.