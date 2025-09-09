Alessandro Morelli, sottosegretario con delega al Cipess, ha confermato che i tempi previsti per l’iter della delibera, che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, sono stati rispettati.

Le procedure, comprese le verifiche di finanza pubblica necessarie, si sono concluse entro i termini stabiliti dopo la seduta del 6 agosto, adempimenti fondamentali per il successivo esame da parte della Corte dei Conti.

Alessandro Morelli ha dichiarato:

“Con la mia firma odierna, la delibera sarà trasmessa alla firma del Presidente del Consiglio e subito inviata alla Corte dei Conti. Successivamente, dopo il completamento dell’esame e la registrazione, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. A quel punto, come annunciato dal ministro Salvini, si potrà procedere all’apertura dei cantieri. Il rispetto scrupoloso delle procedure e delle tempistiche normative è la garanzia della trasparenza e della correttezza delle decisioni, evitando inutili ritardi.”