Un’operazione di rilievo nel mondo della sicurezza informatica industriale. Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per acquisire Nozomi Networks, leader globale nella sicurezza OT (Operational Technology), IoT (Internet of Things) e CPS (Cyber-Physical Systems). Al termine della transazione, prevista per il quarto trimestre del 2025, Nozomi Networks diventerà una consociata interamente controllata da Mitsubishi Electric, ma opererà in modo indipendente.

Una sinergia nata da un investimento

L’acquisizione non è un fulmine a ciel sereno. Le due aziende avevano già iniziato a collaborare dopo la partecipazione di Mitsubishi Electric a un round di finanziamento di Serie E da 100 milioni di dollari di Nozomi, annunciato a marzo 2024. Questa partnership ha gettato le basi per l’attuale operazione, che unisce la vasta esperienza di Mitsubishi Electric nel settore della tecnologia operativa industriale con la leadership di Nozomi nella sicurezza software basata su AI e cloud-first.

L’obiettivo è duplice: accelerare l’innovazione nella cybersecurity industriale e supportare la trasformazione digitale delle infrastrutture critiche e delle organizzazioni in tutto il mondo.

Le dichiarazioni dei vertici

Le due aziende condividono una visione solida, incentrata sul potere dei dati e dell’intelligenza artificiale per migliorare le difese informatiche e l’efficienza operativa. I vertici hanno espresso il loro entusiasmo per l’operazione.

Satoshi Takeda, nella foto, Senior Vice President di Mitsubishi Electric Corporation, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nozomi nella famiglia Mitsubishi Electric. La loro tecnologia di sicurezza OT all’avanguardia e la filosofia di sviluppo rapido hanno valso loro una solida reputazione. Combinando gli elementi di forza di Nozomi con la vasta esperienza e le capacità di Mitsubishi Electric in campo OT, credo che potremo ottenere ancora di più. Questa acquisizione ci consentirà di creare insieme nuovi servizi di valore, supportando al contempo l’impegno di Nozomi per l’innovazione e la flessibilità del cliente. Insieme, possiamo aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale, migliorando al contempo sicurezza, efficienza e resilienza.”

Edgard Capdevielle, Presidente e CEO di Nozomi Networks, ha commentato: “Questo segna un nuovo entusiasmante capitolo per Nozomi Networks. Entrando a far parte di Mitsubishi Electric, uniremo le forze per guidare la prossima generazione di sicurezza e innovazione industriale per portare valore aggiunto ai clienti di tutto il mondo. Nulla cambierà nel nostro impegno quotidiano con i clienti e i partner di Nozomi: continueranno a ricevere lo stesso supporto e servizio, e la stessa piattaforma di cybersecurity OT e IoT all’avanguardia in cui hanno avuto fiducia. Con la portata globale e le risorse combinate di entrambe le aziende, possiamo potenziare il nostro motore di innovazione, aiutando le organizzazioni industriali a proteggere e accelerare le proprie trasformazioni digitali.”

Infine, Andrea Carcano, co-fondatore e Chief Product Officer di Nozomi Networks, ha sottolineato l’opportunità unica di questa unione: “Combinando il secolo di esperienza industriale globale di Mitsubishi Electric con le innovazioni di Nozomi Networks in tema di data science, AI/ML e cybersecurity industriale, abbiamo un’opportunità unica per creare una nuova generazione di soluzioni basate sull’IA che rafforzeranno la cyber e le operazioni attraverso nuove potenti innovazioni per i clienti in tutti i casi d’uso e settori OT/IoT in tutto il mondo. Insieme, renderemo le infrastrutture critiche del mondo più sicure, più resilienti e più efficienti.”

Nessuna interruzione per clienti e partner

Nozomi Networks ha rassicurato clienti e partner, confermando che manterrà il proprio brand, la leadership, i team e le attività operative. Non ci saranno interruzioni delle operazioni attuali, delle roadmap o delle partnership. La sede di San Francisco e il centro di ricerca e sviluppo di Mendrisio, in Svizzera, rimarranno operativi.

L’operazione è stata seguita da una serie di consulenti finanziari e legali. Per Mitsubishi Electric, hanno agito EY Strategy and Consulting Co. e White & Case LLP. Per Nozomi Networks, il consulente finanziario esclusivo è stato Barclays e quello legale Gunderson Dettmer.