A Merano, l’opposizione “dura e pura” nel consiglio comunale si è ormai ridotta a poche unità. La rete politica di Katharina Zeller continua ad attirare nuovi consensi, lasciando poco spazio a un’opposizione compatta. Nell’ultima seduta consiliare, Lucia Giampieretti ha espresso sostegno al programma di azione e ai progetti previsti per il mandato 2025-2030, presentati dalla giunta Zeller. Giampieretti, subentrata come capolista al posto dell’ex sindaco Dario Dal Medico, ha mostrato così un chiaro distacco rispetto alla precedente posizione di Dal Medico, che invece si era schierato apertamente contro la sindaca. La neoeletta ha motivato la sua decisione come una scelta autonoma e ha criticato Dal Medico per aver scelto di posizionarsi all’opposizione.

Un fronte del centrosinistra sempre più ampio

Osservando la situazione da una certa prospettiva, la mossa di Giampieretti potrebbe essere interpretata come un riavvicinamento verso i gruppi civici e anche verso il Partito Democratico, partito in cui la consigliera ha mosso i suoi primi passi politici. Così, mutatis mutandis, sembra potersi ricostruire un fronte più ampio di centrosinistra, formato sicuramente dall’assessora Antonella Costanzo (Merano Coraggiosa), a sua volta ex Pd, e dai due consiglieri ufficiali del Partito Democratico, Daniele Di Lucrezia e Bassamba Diaby.

Sostegno anche dall’ex esponente di Fratelli d’Italia

Anche l’ex esponente di Fratelli d’Italia, la consigliera indipendente Ilenia Nero, ha votato a favore del programma della giunta. Nero aveva già sostenuto la maggioranza all’atto della sua costituzione. Tuttavia, Giuseppe Panusa, segretario del circolo cittadino del Pd, ha espresso un giudizio critico su questa situazione, offrendo una visione diversa sugli equilibri politici in evoluzione.

Giuseppe Panusa ha dichiarato:

“Non credo che l’adesione di Giampieretti al programma rappresenti un reale avvicinamento al centrosinistra o ai civici. Piuttosto, si tratta di manovre opportunistiche finalizzate a sancire alcuni accordi all’interno del consiglio comunale.”

Panusa ha inoltre sottolineato come la minoranza consiliare si sia ormai ridotta a undici consiglieri, segnalando così una netta contrazione dei gruppi critici nei confronti dell’attuale amministrazione comunale. La situazione politica a Merano sembra dunque consolidare il peso della giunta guidata da Zeller, mentre le forze di opposizione faticano a trovare una posizione comune e solida.

Questa evoluzione pone nuove sfide per la democrazia locale, soprattutto in termini di rappresentanza e dialogo tra maggioranza e opposizione. Il confronto politico a Merano si annuncia quindi più complesso e frammentato, richiedendo un’attenzione particolare alla capacità di coordinamento e di confronto costruttivo tra le varie forze in campo.

Secondo il Partito Democratico, l’iniziativa intrapresa dal vicesindaco Nerio Zaccaria e dalla consigliera Nero appare più come una mossa opportunistica. L’obiettivo sarebbe quello di sancire alcuni accordi e rafforzare il gruppo legato alla lista civica di Zaccaria, che dispone già di sei consiglieri e rappresenta una forza significativa.

Il diretto interessato, tuttavia, smentisce categoricamente queste interpretazioni:

Nerio Zaccaria ha dichiarato:

“Non ci sono stati contatti con Nero e Giampieretti. Il fatto che abbiano votato a favore è una scelta personale che accogliamo positivamente, ma interpretare questo come un avvicinamento ad Alleanza per Merano non corrisponde alla realtà.”

L’opposizione rimane in secondo piano

L’eterogenea coalizione che sostiene Katharina Zeller, pur non essendo un blocco omogeneo, include anche il gruppo di Südtiroler Freiheit. Il loro consigliere aveva votato favorevolmente alla nomina del sindaco durante la costituzione della giunta, ma è risultato assente durante la votazione sul programma stesso.

Una situazione simile riguarda il gruppo Team K, che con la consigliera Sabine Kiem ha approvato la nomina, ma non ha dato presenza in altri momenti decisivi. Alla fine, il gruppo di opposizione effettivo si riduce a cinque consiglieri dei Verdi, tre de La Civica per Merano, due di Fratelli d’Italia e un rappresentante di Sinistra/Die Linke.

Su un totale di trentasei consiglieri, undici compongono l’opposizione, che tuttavia si è mostrata piuttosto conciliante durante le votazioni: nove hanno scelto di astenersi e due sono stati assenti.

Alla luce di questi dati, non sembra che Katharina Zeller debba temere particolarmente la resistenza dell’opposizione nel prossimo mandato.