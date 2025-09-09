Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, ha commentato con soddisfazione il risultato dell’offerta pubblica di acquisto su Mediobanca, sottolineando come il mercato abbia espresso un chiaro sostegno al progetto.

Lovaglio ha evidenziato la solida base industriale e la capacità di creare valore non solo per gli azionisti, ma anche per tutti gli stakeholder e per il sistema Paese nel suo complesso.

Secondo il CEO, il progetto rappresenta un’opportunità di crescita che si fonda sull’integrazione di due eccellenze italiane, due marchi prestigiosi come Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, uniti da una profonda e radicata cultura orientata al cliente.

Da questa unione, ha spiegato, emergerà una nuova realtà bancaria competitiva, altamente diversificata e resiliente, posizionata tra i leader del settore finanziario nazionale.

Luigi Lovaglio ha inoltre definito le risorse umane delle due istituzioni come il loro vero patrimonio.

Ha aggiunto:

“La motivazione e il contributo di colleghi e dipendenti saranno elementi chiave per il successo nello sviluppo strategico che ci accingiamo a intraprendere con grande energia e dedizione. Non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione per realizzare una combinazione di attività unica e innovativa nell’ambito dell’industria bancaria.”