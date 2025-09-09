Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) continua a marciare spedita con il suo programma di riacquisto di azioni proprie (buyback). Secondo quanto comunicato dalla banca, nel periodo tra l’1 e il 5 settembre, sono state acquistate 22.233.099 azioni, corrispondenti a circa lo 0,12% del capitale sociale. Un’operazione che ha avuto un valore complessivo di 118.331.194,24 euro, con un prezzo medio di acquisto di 5,3223 euro per azione.

Oltre 1,4 miliardi di euro investiti finora

Dall’avvio del programma, il 2 giugno 2025, il Gruppo ha già investito una cifra considerevole per riacquistare le proprie azioni. Alla data del 5 settembre, gli acquisti totali ammontano a 292.650.582 azioni, pari a circa l’1,64% del capitale sociale. Il controvalore complessivo ha superato il miliardo e mezzo, attestandosi a 1.463.978.816,00 euro, con un prezzo medio di acquisto di 5,0025 euro.

Dettagli del piano di acquisto

Le operazioni sono state eseguite sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana, attraverso l’intermediario terzo Morgan Stanley Europe SE. Il mandato affidato all’intermediario prevede l’esecuzione del programma in totale indipendenza e senza alcun coinvolgimento diretto del Gruppo Intesa Sanpaolo, garantendo così la massima trasparenza e regolarità delle transazioni.