(di Katherine Puce) Esiste sotto i nostri occhi un tipo di economia capace di sfruttare il nostro tempo, di monitorare con attenzione e silenzio non tanto le nostre azioni, ma quanto impieghiamo a svolgere una determinata azione. Azioni ormai quotidiane e quasi automatiche, come il semplice scrollare il telefono, quando quotidianamente, la mattina, cerchiamo su internet delle informazioni semplici come i tragitti per muoverci verso il lavoro o anche quando organizziamo quell’attesa vacanza sui diversi siti online che le ricerche ci pongono in primo piano per facilitarci la navigazione.

Ecco, è proprio nella navigazione online che si nasconde la cosiddetta “economia dell’attenzione”. Questo tipo di economia è un vero e proprio modello economico che misura il tempo e soprattutto la concentrazione che la persona impiega verso contenuti, prodotti o servizi e che è nettare prezioso per le analisi delle aziende e piattaforme online. I primi esempi più diretti vengono dalle grandi piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube che costruiscono il proprio microsistema vendendo l’attenzione del singolo utente ai diversi inserzionisti pubblicitari. Più tempo trascorri su una piattaforma, più il tuo “tempo-attento” genera valore economico per quella piattaforma.

L’era dell’overload informativo

Non è una storia nuova: già negli anni ’70, Nobel Herbert Simon evidenziò come l’abbondanza di informazioni riducesse la nostra capacità di attenzione, rendendo quest’ultima la leva tramite cui oggi, in una nuova era basata sulle piattaforme digitali e internet, si possono influenzare non solo i consumi, ma anche i comportamenti. Perché soffermarci allora su questo tipo di risorsa? Forse perché, una volta persa l’attenzione, sarà sempre più difficile recuperarla e ciò che si rischia di perdere accanto ad essa è la più grande libertà che ci viene concessa su internet. Entrambe sono risorse spesso date per scontate, ma che sono le più ricercate in economia.

Attenzione attiva e passiva

Secondo il report “L’equazione dell’attenzione: come vincere le sfide decisive per catturare l’attenzione dei consumatori”, pubblicato da McKinsey, però, l’attenzione ha un peso diverso rispetto alla concentrazione. Un utente può dedicare un’ora di attenzione attiva durante eventi dal vivo e questo vale fino a 33 dollari, mentre la semplice attenzione passiva dedicata alla musica digitale o ai podcast può valere meno di 15 centesimi. Secondo il report, l’“attenzione di qualità” è veramente ciò che conta per l’“economia dell’attenzione” e più un utente si dimostra attento e soprattutto naviga attivamente, più genera valore. In particolare, un +10% di attenzione può tradursi in un +17% di spesa.

Difendere la libertà del tempo con lo sguardo

Dunque, il controllo che abbiamo veramente sul nostro tempo è sempre più ambito e questo deve portarci a comprendere quanto esso, da risorsa scontata, è già diventato valore monetizzabile. La libertà digitale non è scontata, ma è la nuova moneta di scambio che ci viene richiesta appena utilizziamo il nostro smartphone, la nostra smart TV e tutti i dispositivi che quotidianamente occupano il nostro tempo. È però nelle mani dell’utente ancora la capacità di rilevare e riconoscere questi meccanismi per tutelarsi, scegliendo con attenzione dove propendere la nostra attenzione e quanto concentrarsi, per non gettare tempo e libertà in una moneta che, una volta data, non torna più nel portafoglio.