Un susseguirsi di colpi di scena, tensioni e un inedito intreccio di alleanze nel territorio regionale, con pressioni provenienti anche dalla capitale. Dopo settimane di negoziati e una lunga Direzione regionale protrattasi fino a notte fonda, sono state approvate a maggioranza, con alcune astensioni, le liste elettorali del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali di ottobre in Toscana. La novità principale riguarda l’introduzione, per la prima volta nella storia del partito in regione, di un listino bloccato, insieme all’ampliamento da tre a quattro del numero di mandati consecutivi concessi per i candidati, così da garantire il ritorno dei nomi più influenti sul territorio e di metà della giunta uscente.

Nel listino bloccato figurano tre candidati: l’attuale consigliere uscente Iacopo Melio, sostenuto dai vertici fiorentini, la membro della segreteria regionale Simona Querci, inserita su indicazione di Marco Furfaro, e il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, scelto per assicurare una rappresentanza a Massa-Carrara, territorio destinato a perdere un seggio proprio con l’adozione del listino.

Per quanto concerne le deroghe sul numero massimo di mandati, da Roma è arrivata una imposizione che ha ampliato la rosa dei candidati sotto concessione di mandato, nonostante la contrarietà del segretario regionale dem Emiliano Fossi. Sono stati indicati quattro nomi, di cui due scelti dal partito toscano e due dal livello nazionale. Tra i locali figurano gli assessori uscenti allo Sviluppo Economico e alla Sanità: Leonardo Marras per Grosseto e Simone Bezzini per Siena, rappresentanti rispettivamente della corrente riformista e della componente schleniana, entrambi detentori di record di preferenze.

Dall’indicazione centrale arrivano invece Antonio Mazzeo, ex presidente del Consiglio regionale e figura riformista, e Alessandra Nardini, ex assessora all’Istruzione appartenente alla corrente schleniana, entrambi candidati per la provincia di Pisa.

Un assetto inedito e conseguenze sul territorio

L’introduzione del listino bloccato e l’allargamento delle deroghe costituiscono un cambiamento significativo nella strategia del Partito Democratico in Toscana. Queste scelte mirano a consolidare la presenza di figure di rilievo e a garantire stabilità all’interno della giunta regionale. Tuttavia, questa decisione ha generato tensioni interne, con alcune correnti e rappresentanti del partito che hanno manifestato malumori, specie in relazione alle imposizioni provenienti dal nazionale.

Il bilanciamento tra rappresentatività territoriale e linee di partito è apparso delicato, soprattutto per Massa-Carrara, che rischia di perdere un seggio tradizionalmente occupato da un esponente locale. La scelta di inserire il sindaco di Montignoso nel listino bloccato vuole arginare questa perdita e mantenere un riferimento radicato sul territorio.

Implicazioni politiche e strategiche

L’approvazione delle liste riflette anche le dinamiche di potere tra le diverse correnti interne del partito. L’equilibrio tra riformisti e schleniani, così come la presenza di candidati sostenuti sia a livello regionale sia nazionale, testimonia una volontà di coesione ma anche un gioco di compromessi necessari per evitare spaccature in vista dell’appuntamento elettorale autunnale.

Il risultato non solo influisce sulla composizione del prossimo Consiglio regionale, ma prepara anche il terreno per le future tensioni politiche sia all’interno dello stesso Partito Democratico sia nei rapporti con le altre forze politiche della regione, ponendo l’accento su come la distribuzione dei seggi e la selezione dei candidati siano elementi chiave nella strategie elettorali.

Infine, la decisione di estendere la possibilità di mandati al quarto termine può avere ripercussioni a lungo termine sulla governance regionale, potenziando la continuità amministrativa ma allo stesso tempo sollevando dibattiti su rinnovamento e rappresentanza.

Il partito ha deciso di non concedere la deroga all’uscente al Welfare, Serena Spinelli, considerando che ha già completato il primo mandato come consigliera con Articolo 1. Al contrario, per l’assessora uscente all’Ambiente, Monia Monni, è prevista la riconferma nella futura Giunta regionale.

La composizione dei capolista nei collegi

Nei diversi collegi la distribuzione dei capolista è la seguente: ad Arezzo ci sarà la segretaria provinciale Barbara Croci, mentre a Livorno si presenta Alessandro Franchi. A Pisa il capolista sarà Nardini, a Grosseto Marras, a Massa-Carrara Lorenzetti, a Siena Bezzini. Nella provincia di Lucca si candida l’ex sindaco Alessandro Tambellini, a Prato sarà la volta di Marta Logli, mentre a Pistoia il portavoce del presidente, Bernard Dika.

Per quanto riguarda i quattro collegi di Firenze, i capolista sono: Cristina Giachi per la città, Spinelli per il Chianti e Mugello, Brenda Barnini per l’Empolese e Fausto Merlotti per la Piana fiorentina.

Il blocco delle candidature ha generato qualche malcontento a Palazzo Vecchio. Infatti, con un listino bloccato, se i consiglieri dem eletti saranno 16, verrebbero esclusi non solo i candidati di Massa-Carrara, ma anche un seggio a Livorno e uno a Firenze.

I principali esclusi da questa configurazione sono quindi l’ex capogruppo dem in Consiglio, Vincenzo Ceccarelli, per Arezzo, e i consiglieri uscenti Giacomo Bugliani per Massa, Francesco Gazzetti per Livorno e Enrico Sostegni per l’Empolese. A questi si aggiunge la consigliera ed ex sfidante di Fossi al congresso toscano, Valentina Mercanti, che ha deciso di rinunciare alla candidatura in disaccordo con le scelte regionali e ha commentato:

Valentina Mercanti ha dichiarato:

“Non c’è stata condivisione sul listino: non si possono escludere persone da un giorno all’altro che hanno contribuito alla crescita del partito. O si cambia rotta oppure personalmente lascerò il partito perché rischiamo di finire come nel ‘Gattopardo’.”

M5S, simboli e alleanze elettorali

Parallelamente, è stato dato il via libera alle liste elettorali del M5S: i militanti toscani hanno approvato con 1.020 voti favorevoli e 385 contrari le candidature proposte dal movimento. Tuttavia, sulla piattaforma di voto online solo il 26,9% degli iscritti aventi diritto si è espresso, pari a 1.405 votanti su 5.211 registrati.

La coalizione di centrosinistra ha formalmente registrato i simboli delle quattro liste a sostegno del governatore uscente in uno studio notarile. È stata accantonata l’ipotesi di inserire il nome di Giani nel simbolo del PD, che rimarrà tradizionale, così come quelli del M5S e di AVS. La vera novità riguarda la lista civica personale, che si chiamerà ‘Giani presidente – casa riformista’, con colori simili a quelli di Italia Viva (blu e rosa), ma senza il simbolo del partito.

La lista sarà presentata da Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione e futura coordinatrice della lista, insieme al consigliere fiorentino di Iv, Francesco Grazzini. La competizione per diventare la seconda forza della coalizione dopo il PD vede in particolare la lista di AVS pronta a farsi avanti.

Il segretario regionale di Sinistra Italiana, Dario Danti, ha assicurato:

“Siamo una forza in forte crescita, saremo la vera novità delle prossime elezioni e la lista politica che otterrà il maggior consenso dopo il Partito Democratico.”

Nel programma del partito emergono due temi imprescindibili: il rifiuto della nuova pista all’aeroporto di Peretola e la contrarietà alla permanenza del rigassificatore a Piombino.