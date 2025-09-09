Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) accelera sul suo programma di buyback. La società ha comunicato di aver acquistato un totale di 1.445.330 azioni proprie sul mercato Euronext Milan nel periodo compreso tra il 1° e il 5 settembre 2025. L’operazione ha un controvalore complessivo di 47.725.247,16 euro, con un prezzo medio ponderato di 33,02 euro per azione.

L’acquisto rientra nel programma di buyback avviato lo scorso 6 agosto, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025 con l’obiettivo di annullare le azioni acquistate. Al 5 settembre 2025, Generali e le sue controllate detengono complessivamente 37.012.573 azioni proprie, pari al 2,39% del capitale sociale.

Il dettaglio degli acquisti giornalieri

Il comunicato della società fornisce un’analisi dettagliata delle operazioni di acquisto giornaliere, mostrando l’andamento delle acquisizioni nel corso della settimana: