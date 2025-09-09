Ambienta SGR, pioniere negli investimenti sostenibili, annuncia un’operazione strategica nel settore della refrigerazione. La sua piattaforma Frigoveneta S.p.A. ha infatti completato l’acquisizione di Bonera Refrigerazioni S.r.l., azienda a conduzione familiare specializzata in sistemi di refrigerazione industriale. Questa mossa rappresenta il secondo add-on per Frigoveneta, dopo l’acquisizione di Mercuri a febbraio 2025, confermando l’obiettivo di Ambienta di creare un operatore di riferimento nel mercato.

L’operazione consentirà a Frigoveneta di ampliare la propria gamma di soluzioni e di accelerare la transizione verso sistemi più efficienti e sostenibili, in particolare quelli che utilizzano refrigeranti naturali e a basso GWP (Global Warming Potential).

Un’unione di competenze per l’innovazione

Fondata nel 1975 a Ome (Brescia) e oggi guidata da Mario e Alessandro Bonera, l’azienda è un partner di fiducia per importanti gruppi del settore alimentare e delle bevande. Bonera è specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di refrigerazione centralizzati, soprattutto per magazzini e impianti di raffreddamento industriale. La sua integrazione con le capacità tecnologiche e commerciali di Frigoveneta punta a creare un’offerta più completa e competitiva. La famiglia fondatrice Bonera manterrà una quota di minoranza e continuerà a ricoprire un ruolo chiave nella gestione dell’azienda, assicurando la continuità.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“L’acquisizione di Bonera rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Frigoveneta ed è perfettamente in linea con la nostra visione di creare un leader di settore fortemente orientato alla sostenibilità”, ha dichiarato Massimiliano Lecchi, Private Equity Principal di Ambienta.

Francesco Lodrini, Private Equity Partner di Ambienta, ha aggiunto: “Ringraziamo la famiglia Bonera per la fiducia accordataci e non vediamo l’ora di avviare insieme un nuovo capitolo nel percorso di sviluppo dell’azienda.”

Marco Rampichini, nella foto, CEO di Frigoveneta, ha commentato: “Bonera ci consente di espandere ulteriormente la nostra presenza nel settore della refrigerazione industriale, rivolgendoci ai mercati adiacenti dell’alimentare e delle bevande e integrando competenze altamente complementari. Siamo felici di accogliere Bonera nella nostra piattaforma e di lavorare insieme per consolidare la nostra posizione sul mercato italiano ed espanderci a livello internazionale.”

Infine, Mario Bonera, Presidente di Bonera Refrigerazioni, ha concluso: “Siamo entusiasti di unire le forze con Frigoveneta e Mercuri, certi che questa partnership ci permetterà di soddisfare la crescente domanda di soluzioni sostenibili proveniente dai nostri clienti. Facendo leva sulla combinazione delle competenze delle tre aziende, guardiamo con fiducia alla crescita futura.”