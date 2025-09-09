Nel 2024 l’Unione Europea consolida la sua posizione di potenza commerciale, chiudendo l’anno con un surplus di 146 miliardi di euro, frutto di esportazioni per un valore totale di 2.583 miliardi di euro contro importazioni per 2.437 miliardi. Lo rivelano gli ultimi dati di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’UE, che mettono in luce il ruolo trainante di alcuni settori chiave.

Il comparto di macchinari e veicoli si conferma come il più robusto dell’export europeo. Con 1.013 miliardi di euro di esportazioni, pari al 39,2% del totale, e 801 miliardi di importazioni, questo settore ha generato un surplus commerciale significativo. L’Europa si posiziona così come leader nella produzione e nell’esportazione di beni ad alto valore aggiunto, un segnale della forza della sua industria manifatturiera.

Il ruolo chiave dei prodotti chimici e alimentari

Dopo macchinari e veicoli, la categoria dei prodotti chimici e affini rappresenta il secondo pilastro dell’economia europea, con un export di 560 miliardi di euro (il 21,7% del totale) e importazioni per 322 miliardi. Questo settore ha registrato il surplus commerciale più elevato tra tutte le categorie, attestandosi a 237 miliardi di euro. Un dato che sottolinea l’eccellenza dell’industria chimica europea, specializzata in prodotti ad alta tecnologia e farmaceutici. Anche il settore di prodotti alimentari, bevande e tabacco contribuisce in modo significativo, con un surplus di 52 miliardi di euro, generato da 209 miliardi di euro di esportazioni contro 157 miliardi di importazioni.