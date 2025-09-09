Nell’epoca della competitività industriale, dove l’innovazione tecnologica e la sostenibilità sono le parole chiave, le imprese italiane si affidano sempre più a strumenti finanziari evoluti per rafforzare le proprie catene di fornitura. In questo scenario, la Supply Chain Finance (SCF) e il noleggio operativo emergono come leve decisive, capaci di trasformare la gestione dei beni strumentali e di finanziare la transizione tecnologica ed ecologica.

Un potenziale da sbloccare

Il mercato della Supply Chain Finance in Italia ha un potenziale immenso, stimato tra i 594 e 599 miliardi di euro. Eppure, secondo l’Osservatorio SCF del Politecnico di Milano, solo il 22% di questa cifra – circa 131 miliardi – viene effettivamente sfruttato. Un divario che offre ampi margini di crescita per un settore in forte espansione anche a livello globale, con previsioni di raddoppio entro il 2030-2033.

Parallelamente, il noleggio operativo sta conquistando il mercato italiano. Come conferma Assilea, nel primo semestre del 2025 il settore ha segnato un +2,8% in valore, mentre nel 2024 lo stipulato ha raggiunto 1,468 miliardi di euro, in crescita del +14,3% rispetto all’anno precedente.

Tecnologia e finanza per una filiera resilient

La SCF si sta evolvendo in un ecosistema integrato, dove flussi finanziari, fisici e tecnologici si fondono. L’adozione di soluzioni digitali come l’IoT, l’Intelligenza Artificiale e la blockchain rende i processi più efficienti, trasparenti e allineati agli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance). Il noleggio operativo, parte integrante di questo sistema, converte gli investimenti in canoni prevedibili, migliorando la liquidità e la flessibilità delle aziende. Questo modello è particolarmente efficace nella transizione energetica, abilitando soluzioni innovative come il “pay-per-performance”. Non a caso, gli investimenti italiani in efficienza energetica sono stimati tra 58 e 66 miliardi di euro nel 2024, a testimonianza del potenziale offerto da questa integrazione tra finanza e operatività.