“Vogliamo garantire alle nuove generazioni il ‘diritto al futuro’. L’obiettivo di Consap è diventare sempre più un ponte tra le istituzioni, le nuove generazioni e il futuro. E in questo senso l’accesso al credito per gli studenti meritevoli, insieme al Fondo mutui per la Prima Casa, sono due misure che esprimono proprio quella che io definisco una visione concreta di “giustizia generazionale”.

Leve di equità e giustizia sociale

Il Fondo Studio e il Fondo Casa non sono solo strumenti finanziari, sono vere e proprie leve di equità, di giustizia sociale, di fiducia, di crescita individuale e aggiungo anche collettiva. Perché, come dico sempre a chi lavora in Consap, dietro ogni domanda che ci perviene c’è un giovane che grazie a noi può completare il proprio percorso formativo, c’è una famiglia che può acquistare la prima casa, c’è una vittima della mafia o dell’usura che può avere un sostegno. Non stiamo parlando di semplici numeri, stiamo parlando di vite reali, di opportunità e, per i giovani, di sogni che si realizzano”. Così Sestino Giacomoni, Presidente di Consap S.p.A.