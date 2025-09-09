La detassazione della tredicesima rappresenterebbe un intervento immediatamente percepibile per i lavoratori, capace di alleviare le pressioni sui bilanci familiari e stimolare consumi e crescita economica. Una riduzione di 6 miliardi di euro sull’Irpef relativa alla mensilità aggiuntiva si tradurrebbe in un incremento reale della spesa delle famiglie pari a circa 4 miliardi di euro, con effetti positivi anche sul prodotto interno lordo, pari a un aumento stimato del +0,3%.

Questa valutazione è stata condotta dal Centro Studi CER per conto di Confesercenti.

Confesercenti sottolinea che un intervento di tale portata potrebbe invertire la tendenza di un autunno che si prevede particolarmente debole per i consumi. Per il 2025, infatti, la crescita prevista della spesa delle famiglie dovrebbe attestarsi poco sotto lo 0,4% (+3,8 miliardi di euro), con una variazione congiunturale praticamente nulla tra il primo e il secondo semestre e un aumento tendenziale limitato allo 0,1%.

Il dato rivisto al ribasso rispetto alla stima diffusa prima dell’estate (+0,7%) indica un dimezzamento della crescita: mancano all’appello circa 3,7 miliardi di euro di spesa familiare. Tra i fattori che incidono negativamente figurano il progressivo, ma ancora lento, recupero del potere d’acquisto e l’incremento del peso delle spese essenziali, quali bollette e generi alimentari. Un ruolo determinante è inoltre svolto dall’aumento della pressione fiscale.

Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, spiega:

“Per far ripartire la domanda interna è necessario sostenere concretamente la capacità di spesa delle famiglie, recuperando almeno in parte l’incremento del carico fiscale registrato nell’ultimo anno. È giunto il momento di restituire alle famiglie una parte del peso tributario. Interventi diluiti, distribuiti in piccoli importi mensili di 30 o 40 euro, rischiano di passare inosservati e non essere sufficienti a stimolare i consumi.”

Il presidente aggiunge:

“Una misura più efficace sarebbe la completa detassazione della tredicesima fino a mille euro, in modo da ottenere un alleggerimento fiscale concreto e immediatamente percepibile nelle buste paga dei lavoratori.”