I mercati azionari europei mostrano poco movimento in attesa della riunione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. La Piazza Affari ha registrato la migliore performance della giornata, con un incremento dello 0,6% dell’indice Ftse Mib, che ha superato nuovamente la soglia dei 42.000 punti.

Segnali positivi arrivano anche dalla Borsa di Amsterdam, che ha chiuso con un rialzo dello 0,3%, seguita da Parigi e Londra in crescita dello 0,2%.

La seduta è stata invece piatta a Madrid, mentre la Borsa di Francoforte ha chiuso con una perdita dello 0,3%.

Lo spread tra i titoli di stato italiani BTP e i bund tedeschi a 10 anni è rimasto stabile senza variazioni significative, con il differenziale che ha chiuso a 81 punti base, invariato rispetto all’apertura. Il rendimento del BTP si attesta al 3,47%.

Durante la giornata, lo spread tra i titoli italiani e francesi ha raggiunto per la prima volta la parità storica, chiudendo infine a 0,8 punti base. Tuttavia, questo quadro sottolinea la debolezza recente dei titoli OAT francesi, ulteriormente aggravata dalla crisi di governo in corso a Parigi.

La valuta unica europea si è indebolita sul dollaro, attestandosi a un cambio di 1,172.

Prezzi in rialzo per l’oro, stabile intorno ai 3.690 dollari l’oncia, sostenuto anche dai futures a 10 anni. Nel settore energetico, il prezzo del gas mostra una leggera flessione dello 0,4%, scendendo a 32,9 euro per megawattora, mentre il petrolio registra un modesto incremento dello 0,8%, avvicinandosi nuovamente ai 63 dollari al barile.

In questo contesto, la Borsa di Milano ha evidenziato la netta affermazione di MPS su Mediobanca, con la banca senese che ha consolidato il controllo. Il titolo Monte dei Paschi di Siena ha guadagnato il 6,2%, chiudendo a 7,8 euro, mentre Mediobanca ha registrato un rialzo del 5,9%, arrivando a quota 20,6 euro.

Risultati positivi anche per la Popolare di Sondrio, BPER e Banco BPM, tutte salite di oltre due punti percentuali.

Tra i principali titoli, si sono registrate vendite su STMicroelectronics (-1,7%) e Interpump (-1,9%), mentre Campari ha ceduto il 2,4%, chiudendo a 5,83 euro.