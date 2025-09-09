Le borse europee mostrano andamenti divergenti mentre gli investitori oscillano tra le preoccupazioni per la crisi di governo in Francia e le tensioni in corso a livello internazionale. L’indice di riferimento dell’area europea rimane stabile, con settori come farmaceutico, industriale e tecnologico in calo.
Analizzando i singoli mercati, la borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,33%, mentre quella di Parigi segna un leggero progresso dello 0,31%. Il listino di Milano ottiene un incremento moderato dello 0,53%, trainato da titoli come Mps (+3,8%) e Mediobanca (+3,7%), che rimangono i migliori grazie al successo dell’offerta pubblica di acquisto su Siena rivolta alla holding di controllo. Madrid, invece, scende leggermente dello 0,05%.
Con il premier francese, François Bayrou, atteso a mezzogiorno all’Eliseo per annunciare le sue dimissioni, il rendimento dei titoli di Stato francesi (OAT) si avvicina al 3,42%. Il decennale italiano (BTP) si attesta invece al 3,48%, mantenendo lo spread con il Bund tedesco intorno agli 81 punti base.
Nel comparto delle materie prime, il prezzo dell’oro si mantiene a livelli elevati, con il prezzo spot a quota 3.646 dollari l’oncia. Anche il mercato petrolifero registra un rialzo, con il WTI che sale a 63 dollari al barile (+1,3%) e il Brent vicino a 67 dollari (+1,2%). Il gas naturale presenta un incremento dello 0,75%, superando i 33 euro per megawattora.
In ambito valutario, l’euro mostra un leggero calo sul dollaro, scambiandosi a 1,17 contro il biglietto verde.