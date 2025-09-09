Le principali borse europee mostrano un andamento misto nella prima parte della seduta: Francoforte segna un calo dello 0,47%, mentre Parigi registra un aumento dello 0,31%, influenzata dagli sviluppi legati alla crisi politica in Francia. Milano si conferma la migliore piazza con un guadagno dello 0,32%, mentre Madrid lascia sul terreno lo 0,3%. Londra segue una tendenza moderatamente positiva con un +0,25%.

L’indice pan-europeo Stoxx 600 rimane stabile, con una pressione ribassista sui settori industriale e finanziario. In controtendenza il comparto energetico, sostenuto dal rialzo del petrolio: il WTI si avvicina ai 63 dollari al barile, mentre il Brent si consolida intorno a 66,5 dollari.

I futures su Wall Street mostrano segni di ottimismo in vista della possibile riduzione dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve prevista per la prossima settimana.

L’attenzione rimane focalizzata sui titoli di Stato europei: il rendimento dell’OAT francese e del BTP decennale si attesta al 3,48%. Lo spread tra Bund tedesco e obbligazioni francesi a dieci anni si mantiene a 81 punti, mentre il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi si stabilizza a 82 punti, segnando una situazione di equilibrio.

Il prezzo dell’oro, dopo aver raggiunto un picco a 3.659 dollari, si stabilizza attorno a 3.647 dollari l’oncia. Nel settore delle materie prime energetiche, il gas naturale si indebolisce a 32,4 euro per megawattora, con i contratti TTF negoziati ad Amsterdam in calo del 2%.

Per quanto riguarda i cambi, l’euro perde terreno nei confronti del dollaro, scendendo a 1,1741 sul biglietto verde.